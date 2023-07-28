Рынок акций РФ открылся снижением индекса МосБиржи на 0,2%

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ открылся в пятницу снижением большинства рублевых цен blue chips на фоне ухудшения внешней конъюнктуры после недельного роста; индекс МосБиржи за минуту торгов просел на 0,2%, индекс РТС не изменился. Лучше рынка остаются растущие расписки Ozon, во втором эшелоне откатились бумаги "Глобалтрак менеджмент" после роста накануне на 100% в отсутствие новостей.

К 10:01 по Москве индекс МосБиржи составил 2981,61 пункта (-0,2%), индекс РТС - 1038,86 пункта (-0,02%); цены большинства "голубых фишек" на МосБирже снизились в пределах 0,9%.

Доллар стоит 90,45 рубля (-0,15 рубля).

Подешевели акции "НОВАТЭКа" (-0,9%), "Московской биржи" (-0,7%), "Русала" (-0,7%), "Яндекса" (-0,7%), "Интер РАО" (-0,6%), "Аэрофлота" (-0,5%), "Сургутнефтегаза" (-0,5%), "ММК" (-0,5%), АФК "Система" (-0,5%), Сбербанка (-0,4% и -0,5% "префы"), "РусГидро" (-0,4%), "Роснефти" (-0,3%), "Норникеля" (-0,3%), ПАО "Полюс" (-0,3%), расписки TCS Group (-0,3%), бумаги "АЛРОСА" (-0,2%), "Северстали" (-0,2%), "Газпром нефти" (-0,2%), "Татнефти" (-0,2%), "МТС" (-0,2%), "Газпрома" (-0,1%), "ЛУКОЙЛа" (-0,1%).

Упали акции "Глобалтрак менеджмент" (-9,6%) после двукратного роста накануне в отсутствии новостей.

Чистая прибыль "Ленты" (-0,1%) во II квартале упала до 103,6 млн руб. с 2,6 млрд руб. год назад, сообщила компания.

Подорожали расписки OZON (+1,5%), акции ВТБ (+0,3%), "Магнита" (+0,3%), "НЛМК" (+0,1%), "префы" "Сургутнефтегаза" (+0,1%).

Комментарии аналитиков

Как отмечает главный аналитик Промсвязьбанка Алексей Головинов, индекс МосБиржи в пятницу будет двигаться в диапазоне 2960-2990 пунктов.

"Заключительный торговый день этой недели и явная безыдейность в ключевых бумагах, вероятно, приведут к тому, что сегодня индекс МосБиржи завершит день в "минусе". Однако сильный откат маловероятен ввиду позитивной конъюнктуры на нефтяном рынке и пары доллар-рубль, которая держится выше 90 руб./$1. Вновь стоит ожидать повышенного спроса на акции "третьего эшелона", - считает аналитик.

По словам ведущего аналитика по глобальным исследованиям "Открытие Инвестиции" Андрея Кочеткова, дорогая нефть вновь может спровоцировать штурм отметки 3000 пунктов по индексу МосБиржи.

"Внешний фон утром в пятницу можно назвать слабо позитивным. Нефть немного корректируется, азиатские рынки торгуются разнонаправленно. Однако в Китае озвучиваются конкретные стимулы, и они вполне позитивны для российских компаний. Дисконты на российскую нефть сокращаются, что обещает рост доходов нефтяников и поддержку рублю", - считает аналитик.

По оценкам аналитиков "БКС Мир инвестиций", по индексу МосБиржи сейчас уделяется пристальное внимание отметке 3000 пунктов. Среднесрочный тренд остается растущим, однако этот рубеж выступает сильным сопротивлением. Вместе с тем дальнейший рост по индексу могут обеспечить акции нефтяных компаний, которые имеют значительный вес в индексе. Однако потенциальный пробой уровня 3000 пунктов может оказалось ложным "проколом" с дальнейшим откатом к 2950 пунктов или ниже. В США продолжается сезон отчетности, но техническая картина указывает на высокую вероятность формирования локального разворота, полагают аналитики "БКС МИ".

Ситуация в экономике США

В США индексы акций накануне просели на 0,6-0,7%, индекс Dow Jones (-0,7%) снизился впервые за 14 сессий, прервав рекордную серию повышений c 1987 года. Инвесторы оценивали данные об американском ВВП за второй квартал и квартальные отчеты крупных компаний.

Минторг США опубликовал предварительные данные о росте экономики во втором квартале, указавшие на подъем ВВП на 2,4% в пересчете на годовые темпы. Консенсус-прогноз, который приводит Trading Economics, предполагал более умеренный рост - на 1,8%.

Индекс PCE Core (изменение потребительских цен без учета стоимости продуктов питания и энергоносителей), который внимательно отслеживает Федеральная резервная система при оценке рисков инфляции, повысился на 3,8% относительно предыдущих трех месяцев.

Сильные статданные могут стать аргументом в пользу удержания процентных ставок Федрезерва на высоком уровне в течение длительного времени, пишет MarketWatch. В среду американский регулятор ожидаемо повысил процентную ставку на 25 базисных пунктов, до 5,25-5,5% (максимум за 22 года).

Глава регулятора Джером Пауэлл допустил, что Федрезерв повысит ставку в сентябре, если статданные будут обуславливать такую необходимость, - но сразу же добавил, что сохранение ставки на прежнем уровне также является вероятным сценарием.

Азиатские рынки акций

В Азии в пятницу наблюдается смешанная динамика фондовых индексов (японский Nikkei 225 просел на 0,4%, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,7%, южнокорейский Kospi подрос на 0,2%, китайский Shanghai Composite вырос на 1,8%, гонконгский Hang Seng прибавляет 1,3%), "плюсуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P500 подрос на 0,4%).

Банк Японии оставил неизменными основные параметры денежно-кредитной политики (ДКП) по итогам завершившегося в пятницу двухдневного заседания, однако заявил о намерении изменить подход к контролю доходности 10-летних гособлигаций на более гибкий. Краткосрочная процентная ставка по депозитам коммерческих банков в ЦБ сохранена на уровне минус 0,1% годовых, целевая доходность десятилетних гособлигаций - около нуля, говорится в заявлении японского центробанка.

Банк Японии также сохранил диапазон, в рамках которого может колебаться доходность десятилетних госбумаг - плюс/минус 0,5%. Однако он заявил, что будет считать верхнюю и нижнюю границу этого диапазона скорее ориентирами, чем жесткими ограничениями. Такое решение стало для трейдеров сигналом того, что японский регулятор движется к нормализации денежно-кредитной политики.

В заявлении японского ЦБ отмечается, что его цели по инфляции (на уровне 2%) еще не достигнуты, в связи с чем монетарное стимулирование будет продолжаться.

Объем ВВП Франции во II квартале увеличился на 0,5% по сравнению с предыдущими тремя месяцами, свидетельствуют предварительные данные национального статистического института Insee. Опрошенные Trading Economics аналитики в целом ожидали более скромного роста, на 0,1%.

Кроме того, потребительские расходы во Франции в июне подскочили на 0,9% относительно предыдущего месяца. Это тоже стало неожиданностью для экспертов, которые прогнозировали рост показателя на 0,1%.

Цены на нефть

На нефтяном рынке цены утром в пятницу корректируются после роста до 3-месячного пика накануне, Brent остается вблизи $84 за баррель.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на Brent к 10:01 по Москве в пятницу составила $84 за баррель (-0,2% и +1,6% накануне), сентябрьская цена WTI - $79,91 за баррель (-0,2% и +1,7% в четверг).

Обе марки могут завершить в "плюсе" пятую неделю подряд.

Поддержку ценам на этой неделе оказали ожидания сокращения поставок и оптимизм по поводу роста мировой экономики, поскольку ведущие центробанки, судя по всему, приближаются к окончанию цикла ужесточения денежно-кредитной политики.

Аналитики Bank of America прогнозируют, что цена Brent в начале следующего года вырастет до $90 за баррель.