Доходность 10-летних гособлигаций Японии обновила максимум за 9 лет

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Доходность десятилетних государственных облигаций Японии поднялась выше отметки в 0,5% - верхней границы коридора, установленного центробанком страны, - и обновила максимум за девять лет. Доходность 10-летних госбондов поднималась до 0,572% на торгах в пятницу, сообщает Financial Times.

Японский Центробанк оставил неизменными основные параметры денежно-кредитной политики (ДКП) по итогам июльского заседания. Регулятор также сохранил диапазон, в рамках которого может колебаться доходность десятилетних госбумаг - плюс/минус 0,5%.

Однако Банк Японии заявил, что будет считать верхнюю и нижнюю границу этого диапазона скорее ориентирами, чем жесткими ограничениями. Такая формулировка стала для трейдеров сигналом того, что японский регулятор движется к нормализации денежно-кредитной политики.

Япония - единственная страна в мире, где ключевая процентная ставка находится ниже нуля, на уровне минус 0,1%.