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Chevron сократила квартальную чистую прибыль на 16%

Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU - Chevron Corp., одна из крупнейших нефтяных компаний США, в первом квартале 2024 года сократила чистую прибыль на 16%, выручку - на 4%, причем выручка и скорректированная прибыль оказались лучше прогнозов рынка.

В январе-марте чистая прибыль компании составила $5,5 млрд, или $2,97 в расчете на акцию, по сравнению с $6,57 млрд, или $3,46 на акцию, за аналогичный период предыдущего года.

Скорректированная прибыль зафиксирована на уровне $2,93 на акцию.

Выручка снизилась до $48,72 млрд против $50,79 млрд годом ранее.

Опрошенные FactSet аналитики в среднем оценивали скорректированную прибыль на уровне $2,92 на акцию при выручке в $48,42 млрд.

В сегменте upstream (добыча и разведка) прибыль в минувшем квартале увеличилась до $5,24 млрд с $5,16 млрд, в сегменте downstream (переработка и транспортировка) - сократилась более чем вдвое, до $753 млн с $1,8 млрд.

Добыча Chevron в США подскочила на 35%, до 1,573 млн баррелей нефтяного эквивалента в сутки с 1,167 млн бнэ/с в первом квартале 2023 года, в остальных странах добыча снизилась до 1,773 млн бнэ/с с 1,812 млн бнэ/с.

Свободный денежный поток в январе-марте составил $2,7 млрд по сравнению с $4,2 млрд годом ранее. Капиталовложения увеличились до $4,1 млрд с $3 млрд.

Chevron выплатила акционерам $6 млрд в течение прошлого квартала в виде выкупа акций и дивидендов. Выплаты превышают $5 млрд уже восемь кварталов подряд.

Chevron США
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