Чистая прибыль Repsol в I полугодии снизилась на 44%

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Чистая прибыль испанской Repsol за первые шесть месяцев 2023 года составила 1,42 млрд евро, что на 44,1% меньше аналогичного показателя за первое полугодие 2022 года - 2,54 млрд евро, говорится в сообщении компании.

Скорректированная прибыль снизилась на 15,7% до 2,72 млрд евро. Из них 884 млн евро – доля upstream-сегмента (снижение на 47,3%), 1,623 млрд евро – доля downstream (рост на 13,7%).

Понижательная динамика обусловлена падением в отчетный период мировых цен на энергоносители и маржи нефтепереработки, пояснили в Repsol. В частности, средняя цена реализации нефти снизилась с $97,1/барр до $70,9/барр, газа - с $7,4/тыс. куб. футов до $4/тыс. куб. футов. При этом добыча углеводородов в первом полугодии 2023 года выросла на 9,6% до 602 тыс. б.н.э./сут.

Показатель EBITDA составил 4,303 млрд евро против 8,019 млрд за аналогичный период прошлого года. Операционный денежный поток вырос на 20,2% до 3,522 млрд евро.

Инвестиции компании в январе-июне составили 3,047 млн евро в основном в проекты в Испании и США, треть вложений была сделана в низкоуглеродные проекты.

Совет директоров Repsol также принял решение продолжить программу buyback: вслед за выкупом 50 млн акций, осуществленном в июне, компания планирует до конца 2023 года приобрести еще 60 млн собственных акций.