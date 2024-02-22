Repsol в 2023 году сократила чистую прибыль на 26%, до 3,2 млрд евро

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - Испанская Repsol в 2023 году получила 3,168 млрд евро чистой прибыли, что на 25,5% уступает результату предшествовавшего года, сообщается в отчете компании.

Скорректированная чистая прибыль составила 5,011 млрд евро, что на 26% ниже показателя 2022 года. Прибыль до вычета процентов, налогов, износа и амортизации (EBITDA) снизилась на треть, до 9,254 млрд евро, свободный денежный поток сократился в 3,6 раза - до 1,43 млрд евро.

Компания объясняет снижение показателей условиями неопределенности и нестабильности макроэкономической среды. Выручка Repsol в отчетном периоде сократилась на 21,8%, до 61,55 млрд евро.

При этом среднесуточная добыча углеводородов (УВ) в 2023 году увеличилась на 8,9%, составив 599 тыс. баррелей нефтяного эквивалента.

Инвестиции в 2023 году достигли 2,627 млрд евро (+23,5%). БОльшая часть этой суммы пошла на развитие - 84%, преимущественно пришлась на активы в США (49%), Бразилии (9%), Тринидаде и Тобаго (8%), Великобритании (6%), Колумбии (4%) и Норвегии (3%). Инвестиции в разведку составили 6% от общей суммы, были сосредоточены на объектах в США и Бразилии.

"Компания увеличивает дивиденды примерно на 30% в 2024 году - до 0,9 евро на акцию (всего 1,095 млрд евро) - и обязуется увеличивать их на 3% ежегодно. При этом Repsol распределит 4,6 млрд евро наличными в период 2024-2027 годов. Это вознаграждение будет дополнено обратным выкупом акций на сумму до 5,4 млрд евро в ожидаемых ценовых условиях, что позволит выделить до 10 млрд евро на вознаграждение акционерам в течение следующих четырех лет. (...) В соответствии с этой стратегией совет директоров вчера утвердил новую программу обратного выкупа 35 млн акций с целью выкупить 40 млн до конца июля 2024 года" - отмечается в релизе компании.