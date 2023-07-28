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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:20

Долговые обязательства РЖД выросли с начала года на 26,3%, до 1,7 трлн рублей

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Обязательства ОАО "РЖД" по займам (долгосрочным и краткосрочным) выросли за I полугодие 2023 года по сравнению с цифрами на конец 2022 года на 26,3%, составив 1,7 трлн рублей.

В соответствии с опубликованным бухгалтерским балансом компании, по состоянию на 30 июня 2023 года долгосрочные обязательства РЖД составляли 659 млрд рублей, в то время как на 31 декабря 2022 года эта сумма составляла 574,3 млрд рублей (рост за полгода на 14,7%). Краткосрочные займы РЖД за первое полугодие превысили 1 трлн рублей, а на конец года они составляли 763,3 млрд рублей (рост за полгода на 35%).

За 2022 год размер обязательств компании по сравнению с 2021 годом снизился на 13,8%, составив 1,3 трлн рублей против 1,6 трлн рублей.

РЖД
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