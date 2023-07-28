Colgate-Palmolive увеличила выручку на 7,5% во II квартале

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Американский производитель потребительских товаров Colgate-Palmolive Co. во втором квартале 2023 года сократил чистую прибыль и увеличил выручку, при этом скорректированная прибыль и выручка оказались лучше ожиданий рынка.

Как сообщается в пресс-релизе компании, чистая прибыль в апреле-июне составила $502 млн по сравнению с $603 млн, полученными за аналогичный период годом ранее. Прибыль в расчете на акцию снизилась до $0,6 с $0,72.

Скорректированная прибыль увеличилась до 77 с 72 центов на акцию.

Квартальная выручка Colgate-Palmolive увеличилась на 7,5% и составила $4,82 млрд. В органическом выражении показатель повысился на 8%.

Аналитики, опрошенные FactSet, ожидали скорректированную прибыль в расчете на акцию в размере 75 центов при выручке в $4,7 млрд.

Компании удалось нарастить выручку за счет повышения отпускных цен на свою продукцию в среднем на 11%, что позволило компенсировать сокращение продаж на 1,5% в натуральном выражении.

В Северной Америке выручка повысилась на 1,5%, в Латинской Америке - на 15,5%, в Европе - на 6%, в Африке и Евразии - на 4,5%. В Азиатско-Тихоокеанском регионе показатель снизился на 4,5% из-за негативного влияния колебания валютных курсов.

Выручка подразделения Hill's, производящего корма для животных, подскочила на 16%.

Компания отметила, что ждет роста прибыли в расчете на акцию по итогам 2023 года ближе к верхней границе прогнозного диапазона, составляющего 4-6% (mid-single-digits). Прогноз роста выручки был повышен до 5-8% с 3-6%.

Котировки акций Colgate-Palmolive растут на 0,2% в ходе предварительных торгов в пятницу. За последние три месяца рыночная стоимость компании снизилась на 3,4% и составляет $64,67 млрд. Фондовый индекс Standard & Poor's 500 прибавил 8,8% за этот период.