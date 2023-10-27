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Colgate-Palmolive увеличила квартальную чистую прибыль на 14,6%

Москва. 27 октября. INTERFAX.RU - Американский производитель потребительских товаров Colgate-Palmolive Co. в третьем квартале 2023 года нарастил чистую прибыль на 14,6%, а его скорректированная прибыль и выручка оказались лучше ожиданий рынка.

Чистая прибыль компании в июле-сентябре составила $708 млн по сравнению с $618 млн, полученными за аналогичный период годом ранее. Прибыль в расчете на акцию снизилась до $0,86 с $0,74.

Скорректированная прибыль увеличилась до 86 с 74 центов на акцию.

Квартальная выручка Colgate-Palmolive выросла на 10,5% и составила $4,92 млрд. В органическом выражении показатель повысился на 9%.

Аналитики, опрошенные FactSet, ожидали скорректированную прибыль в расчете на акцию в размере 80 центов при выручке в $4,81 млрд.

Цены выросли в среднем на 9,5%, объемы продаж - на 0,5%.

В Северной Америке выручка повысилась на 3,5%, в Латинской Америке - на 20%, в Европе - на 14,5%. В Африке и Евразии показатель снизился на 7,5% из-за негативного влияния колебания валютных курсов, в Азиатско-Тихоокеанском регионе - на 4%.

Выручка подразделения Hill's, производящего корма для животных, подскочила на 21,5%.

Компания также улучшила прогнозы на весь 2023 год. Теперь она ожидает, что скорректированная прибыль в расчете на акцию вырастет на 7-9% (high-single digits), тогда как ранее прогнозировала рост ближе к верхней границе диапазона 4-6% (mid-single-digits). Прогноз увеличения выручки пересмотрен до 6-8% с 5-8%.

Colgate-Palmolive США
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