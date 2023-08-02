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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:20

Пошлина на экспорт пшеницы из РФ снижена до 2 тыс. 681,8 руб.. за тонну

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Ставка пошлины на экспорт пшеницы из РФ со 2 августа снижена незначительно - до 2 тыс. 681,8 рубля за тонну с 2 тыс. 712,1 рубля неделей ранее, сообщает Минсельхоз.

На ячмень пошлина девятую неделю подряд сохраняется на нулевом уровне. Пошлина на кукурузу практически не изменилась - 1 тыс. 596,7 рубля против 1 тыс. 598,6 рубля за тонну.

Ставки были рассчитаны исходя из индикативных цен: $230,5 за тонну на пшеницу ($230,6 неделей ранее), $170,8 - на ячмень ($170,2), $200,9 - на кукурузу ($200,6).

Пошлина будет действовать по 8 августа включительно.

Как сообщалось, с июня этого года базовая цена для расчета экспортной пошлины на пшеницу повышена до 17 тыс. с 15 тыс. рублей за тонну, на ячмень и кукурузу - до 15,875 тыс. рублей с 13,875 тыс. рублей за тонну.

РФ со 2 июня 2021 года ввела механизм зернового демпфера, который предусматривает плавающие пошлины на экспорт пшеницы, кукурузы и ячменя и возврат полученных от них средств на субсидирование сельхозпроизводителей. Размер пошлин рассчитывается еженедельно на основе ценовых индикаторов, основанных на ценах экспортных контрактов, которые регистрируются на Московской бирже. С июля 2022 года ставки пошлины определяются в рублях. Пошлина составляет 70% от разницы между базовой и индикативной ценой.

Минсельхоз РФ пшеница пошлина
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