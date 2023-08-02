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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 21:17

Песков назвал одно из условий для возобновления зерновой сделки

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Возвращение России к "зерновой сделке" реально, нужно только, чтобы были выполнены ее условия, заявил на брифинге пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Это реально. Для этого просто необходимо, чтобы европейские страны выполнили ряд мер по снятию ограничений, по отключению от SWIFT "Россельхозбанка" и так далее. Их можно выполнить быстро, и незамедлительно Россия вернется к выполнению "зерновой сделки", - ответил он на вопрос, как он оценивает вероятность возвращения России к сделке.

Песков подчеркнул, что "Россия слишком долго выполняла это все в одностороннем порядке и слишком долго те обязательства, которые были по отношению к Москве, не выполнялись", поэтому сейчас выполнение сделки и приостановлено.

Дмитрий Песков SWIFT Россельхозбанк
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