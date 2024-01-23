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Netflix договорилась об эксклюзивном показе реслинг-шоу WWE Raw с 2025 года

Шоу впервые в истории уйдет из сетки традиционного телевещания

Netflix договорилась об эксклюзивном показе реслинг-шоу WWE Raw с 2025 года
Фото: Artur Widak/NurPhoto via Getty Images

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Американская Netflix Inc., крупнейший в мире сервис потокового видео по подписке, договорилась с организатором турниров по реслингу World Wrestling Entertainment (WWE) об эксклюзивном показе реслинг-шоу WWE Raw с января 2025 года сроком на десять лет, говорится в совместном пресс-релизе компаний.

Стоимость сделки составляет $5 млрд, пишет Financial Times. Шоу впервые в своей истории покинет сетку традиционного телевещания.

WWE Raw - самая популярная передача на телеканале USA Network. За год она собирает у экранов 17,5 млн уникальных зрителей. Ее первый выпуск вышел в эфир в 1993 году.

В рамках объявленной сделки Netflix получит эксклюзивные права на показ этого шоу в США, Канаде, Великобритании, Латинской Америке и на других территориях, список которых будет расширяться.

Кроме того, стриминговый сервис сможет показывать все остальные шоу WWE за пределами Штатов.

FT называет сделку самым серьезным шагом Netflix в освоении рынка прямых трансляций.

Netflix США WWE WWE Raw
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