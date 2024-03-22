Минэкономразвития скорректировало предложения о стоимости доли покидающих ООО совладельцев

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - Минэкономразвития доработало законопроекты о праве выходящих из обществ с ограниченной ответственностью (ООО) участников получать стоимость своей доли на основании рыночной оценки, не балансовой, обычно существенно более низкой. Привлечь оценщика должна будет сама компания, а оплатить его работу – уходящий совладелец. Об этом говорится в обновленном документе. Ранее предлагалось, что он сам должен быть заказчиком.

Обновленные редакции документов размещены для общественного обсуждения на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. Первоначальные версии поправок в закон об ООО и в Гражданский кодекс РФ Минэкономразвития обнародовало в июне 2023 года.

Они были призваны минимизировать количество споров между ООО и их совладельцами в случае выхода последних из состава учредителей. Действующие правила обязывают компании выплатить за долю своему бывшему совладельцу ее действительную цену, которая соответствует пропорциональной части стоимости чистых активов общества, определенную на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Однако часто участники не согласны с оценкой, определенной обществом, и обращаются в суд, который назначает экспертизу для определения рыночной стоимости доли, отмечают авторы инициативы.

В ходе работы над документом министерство сохранило изначальную концепцию законопроектов: участники ООО смогут получать за свою долю рыночную сумму, определенную в ходе оценки. Однако конкретизировало правила: обеспечить ее проведение будет обязана компания в течение месяца со дня получения заявления от участника при условии принятия им на себя расходов на эти цели. Изначально проекты предусматривали, что участником "может быть привлечен независимый оценщик в целях определения стоимости этого имущества".

Также в обновленных документах указано, что в течение трех рабочих дней с момента получения отчета компания будет обязана направить его участнику. В случае несогласия с результатом совладелец будет вправе обратиться в суд. Аналогичные права предусматриваются и для кредиторов участника ООО, которые обращают взыскание на его долю в организации.