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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:24

Число корпоративных банкротств в США в январе-июле приблизилось к максимуму с 2010 года

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - Количество банкротств американских компаний в январе-июле 2023 года достигло 402, что является максимальным значением для этого периода с 2010 года, не считая ковидного 2020 года, говорится в отчете S&P Global Market Intelligence.

"Высокие процентные ставки и проблемная операционная среда продолжают приводить к краху американских компаний", - написали аналитики.

Число банкротств за семь месяцев почти вдвое превышает показатель за аналогичный период 2022 года. В январе-июле 2020 году показатель составлял 407, поскольку пандемия коронавируса привела к закрытию многих фирм.

Только в июле документы на банкротство в США направили 64 компании, что стало максимумом с мартовских 70. Крупнейшей из них стала авиализинговая Voyager Aviation Holdings LLC, объем задолженности которой превышает $1 млрд. В июне компаний с задолженностью свыше $1 млрд, подавших на банкротство, было четверо.

США
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