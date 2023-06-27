В Иркутской области сняли режим ЧС, введенный после столкновения танкеров

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - Режим чрезвычайной ситуации муниципального уровня снят в Киренском районе Иркутской области, который был введен 13 июня после столкновения двух танкеров и попадания нефтепродуктов в акваторию реки Лены, сообщает пресс-служба правительства региона.

По информации межрегионального управления Росприроднадзора по Иркутской области и Байкальской природной территории, по результатам исследования проб воды из реки Лена на растворенные нефтепродукты за 22 июня превышение предельно допустимой концентрации зафиксировано только в двух точках: в районе поселка Воронежского – 1,2 ПДК, в районе деревни Салтыкова – 1,9 ПДК.

По мнению специалистов, эти показатели не являются критическими, говорится в пресс-релизе.

12 июня на реке Лене в районе поселка Алексеевска Киренского района Иркутской области столкнулись танкер ТР-901, находившийся на ремонте в порту поселка, и танкер ТР-900 "Ерофей Хабаров", перевозивший 832 тонны бензина. В результате столкновения была повреждена емкость с бензином, часть топлива попала в реку – по предварительным данным, около 80 тонн АИ-92. Пострадавших нет.

Танкер ТР-900 "Ерофей Хабаров", из которого произошла утечка, принадлежит ПАО "Ленское объединенное речное пароходство" (ЛОРП).

По данным МЧС, угрозы жизни населения не было, жизнедеятельность населенных пунктов не была нарушена.

Расследуется уголовное дело по части 1 статьи 247 (нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов) и части 1 статьи 263 (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта) УК РФ. Фигурантом по делу проходит помощник капитана танкера "Ерофей Хабаров", который управлял судном, его задержали.