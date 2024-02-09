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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:18

Медиакомпания AMC Networks сократила квартальную выручку на 30%

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - Американская медиакомпания AMC Networks в четвертом квартале снизила выручку почти на 30% - до $678,8 млн по сравнению с $964,5 млн годом ранее, говорится в ее отчетности.

Тем не менее, результат оказался немного лучше консенсус-прогноза, составлявшего $676 млн.

Чистый убыток компании в октябре-декабре резко уменьшился - до $11,4 млн, или $0,5 в расчете на акцию, по сравнению с $391,6 млн, или $6,11 на акцию, за аналогичный период предыдущего года.

Скорректированная прибыль уменьшилась до $0,72 на акцию с $2,52. Аналитики, опрошенные FactSet, в среднем оценивали ее на уровне $0,68.

Лицензионные доходы AMC Networks упали на 68% - до $96 млн, поступления от рекламы - на 23%, до $158 млн.

Доходы от потокового вещания выросли на 4% - до $145 млн. При этом число подписчиков стриминговой платформы достигло 11,4 млн, что на 1% больше, чем в четвертом квартале 2022 года.

Котировки акций AMC Networks падают более чем на 13% в начале торгов в пятницу. За последние три месяца рыночная стоимость компании выросла на 6,2% (до $742 млн), в то время как индекс S&P 500 вырос на 13,4%.

AMC Networks владеет каналами AMC, BBC America, IFC и SundanceTV, а также стриминговыми сервисами AMC+ и Acorn TV, выпускает известный телесериал "Ходячие мертвецы" (The Walking Dead).

AMC AMC Networks США
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