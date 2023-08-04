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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:43

Saipem построит инфраструктуру для черноморского проекта OMV Petrom

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - Итальянская Saipem сообщила, что заключила с OMV Petrom EPCIC-контракт (строительство, поставка, установка и ввод в эксплуатацию) на газодобывающую платформу и другую инфраструктуру для реализации крупнейшего газового проекта на шельфе Черного моря в Румынии - Neptun Deep.

Платформу изготовят на верфях Saipem в Италии и Индонезии, а сервисные работы будут выполнены судами Saipem 7000 и JSD 6000.

Как сообщает OMV Petrom, стоимость контракта составит 1,6 млрд евро.

Помимо газодобывающей платформы соглашение предусматривает строительство шести глубоководных скважин (на глубине около 1 км), четырех - мелководных (на глубине около 100 метров), трех подводных систем добычи газа, магистрального газопровода до берега протяженностью примерно 160 км.

Румынская OMV Petrom S.A. (контролируется австрийской нефтяной компанией OMV) и национальная газовая компания Румынии Romgaz в июне утвердили план разработки месторождений природного газа Domino и Pelican South на блоке Neptun Deep. Извлекаемые ресурсы газа оцениваются в 100 млрд кубометров, первый газ компании планируют получить в 2027 году. Предполагаемый объем инвестиций - 4 млрд евро, основная часть затрат придется на 2024-2026 годы.

Предполагается, что благодаря реализации проекта Румыния станет крупнейшим производителем природного газа в Европейском Союзе и нетто-экспортером природного газа.

Румыния Saipem OMV Чёрное море Индонезия Италия Neptun Deep
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