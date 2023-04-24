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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:50

Румынская OMV Petrom на шесть недель остановила НПЗ Petrobrazi на капремонт

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - Румынская OMV Petrom (контролируется австрийской нефтяной компанией OMV) в понедельник остановила свой нефтеперерабатывающий завод Petrobrazi вблизи города Плоешти (Румыния) на капитальный ремонт, сообщает компания.

Работы продлятся шесть недель, за это время будет реализовано более 20 проектов модернизации и десятки тысяч технических проверок. В частности, планируется заменить коксовые камеры, провести техническую экспертизу более 600 единиц оборудования, проверку более 1,4 тыс. предохранительных клапанов, испытания под давлением примерно 6 тыс. труб, а также проверку электрического и автоматического оборудования.

На капремонт НПЗ компания потратит около 400 млн леев (81,1 млн евро - ИФ).

Отмечается, что она заранее предприняла меры по обеспечению непрерывного снабжения страны топливом.

Petrobrazi – один из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов Румынии с мощностью переработки 4,5 млн тонн сырой нефти в год. Предыдущий капитальный ремонт прошел в 2018 году, а следующий запланирован на 2028 год.

Румыния OMV Petrom Petrobrazi
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