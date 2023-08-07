Аграрии Башкирии оценили ущерб от засухи в 1 млрд рублей

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - Объем недополученных доходов аграриев-растениеводов Башкирии из-за засухи оценивается в 1 млрд рублей, сообщил заместитель премьер-министра республики Ильшат Фазрахманов.

"Из-за ситуации с засухой в 26 муниципальных районах введен режим ЧС, на площади 93 тысячи га урожай уборке не подлежит (из-за гибели посевов - ИФ). Это более 1 млрд рублей убытков", - сказал он на оперативном совещанияи регионального правительства.

4 августа режим ЧС был введен в 26 муниципальных районах из 54 в связи с наблюдавшимися в регионе с 8 июня по 12 июля почвенной засухой и суховеями, гибелью посевов сельскохозяйственных культур.

Предварительно гибель посевов зафиксирована на площади 92 674 га, в том числе зерновые и зернобобовые - 65 534 га, сахарная свекла - 1886 тысячи га, масличные - 9011 га, прочие культуры - 16 243 га.

Также сообщалось, что в 31 районе Башкирии пострадали от ночных заморозков в первой декаде мая почти 120 тысяч га посевов, прямой ущерб аграриев оценивался в 590 млн рублей.

Похожая ситуация наблюдалась в 2021 году: из-за неблагоприятных метеорологических условий пострадали посевы на площади 600 тысяч га, всходы на 304 тысячи га полностью погибли. Режим чрезвычайного положения в связи с массовой почвенной, атмосферной засухой и суховеями был введен во всех 54 муниципалитетах. На фоне засухи урожай зерновых и зернобобовых культур в республике в 2021 году составил 2,2 млн тонн, что вдвое меньше, чем годом ранее. Объем недополученной выручки от реализации продукции в АПК из-за засухи оценивался в 30 млрд рублей. Кроме того, в двух муниципалитетах была объявлена ЧС в связи с массовым поражением растений вредителями.

Общая посевная площадь в Башкирии под урожай 2023 года составила почти 2,9 млн га (на 3,2 тысячи га больше, чем годом ранее), в том числе под яровые - 2,105 млн га. Более 60% составили посевы зерновых и зернобобовых культур (1,453 млн га), масличные культуры посеяны на 415 тысяч га, кормовые - на 187 тысяч га, сахарная свекла - на 50 тысяч га. Заместитель премьер-министра регионального правительства Ильшат Фазрахманов ранее говорил, что аграрии республики "тактически готовятся к засухе".

Власти Башкирии рассчитывают, что урожай зерновых в 2023 году при оптимальных погодных условиях ожидается на уровне 2,5-3,4 млн тонн, что соответствует средним значениям за последние 5 лет. Урожай масличных культур может превысить средние значения (450-500 тысяч тонн).

В 2022 году с полей региона были собраны рекордные 5,004 млн тонн зерна в весе после доработки (рост в 2,4 раза относительно уровня 2021 года), сахарной свеклы - 1,371 млн тонн (рост на 40,5%), подсолнечника - 422,7 тысячи тонн (рост на 34,6%).