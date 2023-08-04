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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:43

Что произошло за день: пятница, 4 августа

Закон о повышении верхней границы призывного возраста в РФ, обновление рублем минимумов с весны 2022 года, приговор Навальному

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Президент РФ подписал закон о повышении верхней границы призывного возраста до 30 лет с 1 января 2024 года. Кроме того, Владимир Путин подписал закон, запрещающий выезжать из РФ гражданам, которые подлежат призыву на военную службу, со дня появления в реестре повестки в военкомат.

- Путин подписал закон о разовом налоге для крупных компаний, у которых средняя величина прибыли за 2021-2022 годы оказалась выше 1 млрд руб. Ставка налога составит 10% от суммы превышения прибыли за этот двухлетний период над аналогичным показателем за 2018-2019 годы.

- Рубль в пятницу в основных парах обновил минимумы с весны 2022 года. Курс доллара США составил 95,69 руб. в 19:00 по московскому времени, в ходе торгов он поднимался выше 96 рублей. Евро к этому времени стоил 105,61 руб., в ходе торгов поднимался выше 106 рублей.

- Потери ВСУ с начала наступления в течение июня - июля превысили 43 тысячи военнослужащих, заявили в Минобороны РФ. Там подчеркнули, что показатель не включает "эвакуированных в госпитали Украины и за рубеж раненых и иностранных наемников, а также военнослужащих, ликвидированных в результате ударов высокоточным оружием большой дальности в тыловых районах".

- Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что рассчитывает на визит Владимира Путина в Турцию в августе. Президент Турции отметил, что переговоры по этому вопросу продолжаются.

- Мосгорсуд приговорил Алексея Навального к 19 годам колонии особого режима по делу о создании экстремистского сообщества и по другим обвинениям. Гособвинитель просил для него 20 лет особого режима.

- Министерский мониторинговый комитет ОПЕК+ завершил заседание без новых рекомендаций по квотам. Следующее заседание назначено на 4 октября.

- Подписан закон о бесплатных переводах между своими счетами на сумму до 30 млн рублей в месяц. Нововведение не распространяется на переводы с карты на карту, а также на переводы при личном присутствии в отделении банка.

- На грузинском горном курорте Шови после схода оползня нашли тела 11 погибших. Из зоны бедствия на вертолетах вывезли более двухсот человек.

- Российская фигуристка Самоделкина получила паспорт Казахстана в ускоренном порядке. Источник "Матч ТВ" утверждает, что это стало возможным благодаря тому, что у нее есть близкий родственник, рожденный в Казахстане.

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