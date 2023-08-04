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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:43

Доллар США поднялся выше 96 рублей, евро - выше 106 рублей

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - Доллар США, евро и юань продолжают обновлять максимальные отметки с весны 2022 года на Московской бирже в пятницу вечером. Доллар поднялся выше 96 руб. впервые с 28 марта 2022 года, евро преодолел отметку 106 руб. впервые с 25 марта 2022 года, китайский юань находится на отметках первой половины апреля прошлого года.

Курс доллара США составил 96,17 руб./$1 в 17:50 по Москве, что на 1,19 рубля выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро к этому времени стоил 106,02 руб./EUR1, подорожав на 2,78 рубля. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 1,9 рубля - до 100,6 руб.

Курс китайского юаня вырос на 24,5 копейки - до 13,36 руб., в последний раз юань находился на этом уровне 6 апреля 2022 года.

"Рубль в начале торгов предпринял несколько попыток укрепления, но незадолго до открытия основной сессии вернулся к нисходящей динамике, в очередной раз обновив многомесячный минимум. (. . .) Ключевые факторы продолжают оказывать давление на рубль. Прежде всего это недостаточное предложение иностранной валюты, вызванное сокращением экспортной выручки из-за санкционных ограничений, геополитики, а также добровольного снижения Россией экспорта нефти для поддержки мировых цен. В то же время спрос на валюту остается высоким как со стороны восстановившегося импорта, так и выводящих из страны денежные средства российских лиц и нерезидентов, которые выходят из своих активов в РФ. Пока улучшение конъюнктуры сырьевого рынка не способно существенно уменьшить разбалансировку отечественного валютного рынка", - комментирует ситуацию на рынке эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин.

Московская биржа США
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