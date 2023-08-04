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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:43

Совет директоров Positive Technologies покинул еще один совладелец компании

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - Еще один из основных акционеров ПАО "Группа Позитив" (головная компания группы Positive Technologies, занимающейся разработкой решений в области информационной безопасности) Борис Симис вышел из состава совета директоров компании, говорится в сообщении ПАО.

"Борис Симис, заместитель председателя и член комитетов при совете директоров компании, принял решение добровольно сложить свои полномочия и выйти из состава совета директоров с 4 августа 2023 года, - говорится в сообщении. - Этот шаг позволит Борису уделять больше внимания развитию личных проектов, при этом активно принимая участие в развитии Positive Technologies (основная операционная компания группы - ИФ) в качестве совладельца".

С уходом из совета директоров компании Симис сохранил за собой должность заместителя гендиректора по развитию бизнеса Positive.

Ранее, в июне, по аналогичной причине, с целью концентрации "на реализации собственных проектов" добровольно сложил с себя полномочия член совета директоров Дмитрий Максимов, являющийся одним из основных акционеров компании и одним из ее основателей.

Незадолго до этого Евросоюз ввел санкции (в рамках 11-го пакета) в отношении "Группы Позитив". При этом в сообщении ЕС отмечалось, что санкции распространяются на "российские IT-компании, которые предоставляют важнейшие технологии и программное обеспечение российской разведке, а также структурам, которые работают с ВС РФ".

"Группа позитив", в свою очередь, тогда заявила, что санкции ЕС не влияют на деятельность компании, а также ее партнеров и клиентов, не касаются ее сотрудников, топ-менеджмента и акционеров, в том числе физических лиц. "Наши международные интересы не связаны со странами ЕС и сосредоточены в первую очередь на регионах, готовых работать с организациями из Российской Федерации, в частности - на рынках Латинской Америки, Ближнего Востока, Северной Африки и Юго-Восточной Азии, также Индия, ЮАР, Китай и пр.", - говорилось в комментарии компании.

В настоящее время совет директоров Positive продолжает свою работу в сокращенном составе. На 8 сентября текущего года намечено проведение внеочередного собрания акционеров компании, на котором предполагается избрать совет директоров компании.

Как сообщалось, "Группа Позитив" еще осенью 2021 года после включения компании в очередной санкционный список США отмечала, что "санкционные риски компанией были отыграны ранее, и сейчас они для нее дополнительных угроз не несут".

Акции "Группа Позитив" торгуются на Московской бирже - листинг компания получила в декабре 2021 года. К моменту листинга и началу торгов free float составил 10,89% от общего объема обыкновенных акций. Они были выданы действующим и бывшим сотрудникам группы, а также ее партнерам от существующих акционеров в рамках программы дарения.

В сентябре прошлого года компания провела SPO, в ходе которого смогла разместить 932,6 тыс. акций, или 1,41% капитала.

В настоящее время free float составляет 13,1%.

Основной операционной компанией группы является АО "Позитив Текнолоджиз". Оно на 100% принадлежит "Группе Позитив". Основными акционерами, помимо Дмитрия Максимова, являются Евгений Киреев (владеет 7,94% обыкновенных акций) и Юрий Максимов (51,89%). Симису принадлежит 4,7% акций "Группы Позитив".

Выручка "Группы Позитив" по МСФО за 2022 год составила 13,8 млрд рублей, объем продаж ("отгрузки" - передачи права на использование лицензионного продукта клиенту или заключенные контракты на услуги кибербезопасности) - 14,5 млрд рублей, чистая прибыль без учета капитализации расходов (NIC, net income before capitalization of expenses) - 5 млрд рублей.

Positive Technologies Группа Позитив Борис Симис
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