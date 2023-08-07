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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:11

В Tesla сменится главный финдиректор

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - Главный финансовый директор Tesla Inc. Зак Киркхорн покинул свой пост, новым CFO назначен 45-летний Вайбхав Танеджа, говорится в пресс-релизе компании.

Танеджа с марта 2019 года также занимает должность главного бухгалтера Tesla.

Ранее он работал на различных финансовых позициях в SolarCity Corporation, а также в PricewaterhouseCoopers в Индии и США.

Киркхорн занимал пост финдиректора Tesla последние четыре года, в общей сложности он проработал в компании 13 лет. Он ушел со своего поста 4 августа, но останется в Tesla до конца 2023 года, чтобы обеспечить плавный переход полномочий.

Капитализация Tesla выросла более чем в два раза в 2023 году.

США Tesla Вайбхав Танеджа Зак Киркхорн
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