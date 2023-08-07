Рынок акций РФ вечером нивелировал утренний рост из-за укрепления рубля

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ вечером нивелировал утренний рост из-за наметившегося укрепления рубля и просевшей нефти (Brent торгуется чуть выше $85 за баррель); индекс МосБиржи к закрытию торгов откатился ниже 3085 пунктов после утреннего роста выше 3150 пунктов. Во "втором эшелоне" раллировали на рекордных оборотах без новостей бумаги "Новороссийского морского торгового порта" (+25,9%).

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 3084,08 пункта (-0,3%, утром индекс поднимался до 3153,6 пункта), индекс РТС - 1017,03 пункта (+0,1%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже снизились в пределах 2,9%.

Доллар к 18:50 просел до 95,55 рубля (-0,14 рубля), утром курс поднимался до 97,06 руб.

Подешевели акции "НЛМК" (-2,9%), АФК "Система" (-2,2%), "РусГидро" (-1,3%), "Сургутнефтегаза" (-1,2%), "Газпрома" (-1%), ВТБ (-0,9%), "Норникеля" (-0,9%), "Яндекса" (-0,7%), "Магнита" (-0,6%), Сбербанка (-0,5% и -0,2% "префы"), "Северстали" (-0,5%), "Газпром нефти" (-0,4%), "НОВАТЭКа" (-0,3%), "Русала" (-0,3%), "ММК" (-0,2%), "Московской биржи" (-0,1%), "Интер РАО" (-0,1%).

Подорожали расписки OZON (+1,9%), "Роснефти" (+1%), ПАО "Полюс" (+0,8%), "префы" "Сургутнефтегаза" (+0,7%), расписки TCS Group (+0,6%), бумаги "Татнефти" (+0,4%), "МТС" (+0,3%), "АЛРОСА" (+0,2%), "Аэрофлота" (+0,1%).

Совет директоров ПАО "Татнефть" на заседании 14 августа рассмотрит вопрос о созыве внеочередного общего собрания акционеров и рекомендации по размеру дивидендов за 6 месяцев, сообщила компания. Дивидендная политика НК предполагает целевой уровень выплат акционерам в размере не менее 50% от чистой прибыли по МСФО или РСБУ - в зависимости от того, какая из них больше.

Ранее сообщалось, что чистая прибыль "Татнефти" по РСБУ в первом полугодии 2023 года составила 128 млрд рублей, что на 15,7% меньше, чем годом ранее. Отчетность компании по МСФО пока не опубликована.

Как отмечает инвестиционный стратег "БКС Мир инвестиций" Александр Бахтин, рынок акций с утра уверенно компенсировал значительную часть пятничной просадки за счет ослабления рубля, однако далее на рынке наметилась коррекция. Укрепление рубля во второй половине дня транслировалось в спад индекса МосБиржи.

Внешний фон оставался неустойчивым, рынки тревожит монетарный фактор. Вышедшая в минувшую пятницу статистика по рынку труда США указывает на то, что он остается проинфляционным, а это может стимулировать Федрезерв в очередной раз поднять ставку. Между тем, за океаном близится к завершению сезон корпоративных отчетов: квартальные результаты представили уже около 85% компаний, из них выше прогнозов по чистой прибыли отчитались 79% эмитентов, а по выручке - 69%.

Несмотря на техническую перегретость, позитивная конъюнктура может и далее двигать котировки российских акций вверх. Вместе с тем, чувствительность участников торгов к новостному фону также достигла высокого градуса, поэтому любой негатив может запустить волну фиксации прибыли. Прогноз на 8 августа по индексу МосБиржи - 3080-3200 пунктов, полагает Бахтин.

По словам ведущего аналитика по глобальным исследованиям компании "Открытие Инвестиции" Андрея Кочеткова, основным фактором движения рынка остается валютная переоценка акций.

Спросом пользовались акции "Северстали". По данным компании, потребление стали в России увеличилось в I полугодии на 8% (до 23,19 млн тонн), при этом спрос со стороны строительной отрасли увеличился на 11%, а потребление в машиностроительном сегменте увеличилось на 5%.

Продажи "Эталона" (+4,5%) выросли в I полугодии на 16%, до 34 млрд руб. В натуральном выражении рост продаж составил 28% - до 184,3 тыс. квадратных метров. Существенная разница сформировалась за счет роста доли региональных проектов, что снизило среднюю цену квадратного метра на 10% (до 184,5 тыс. руб.), отмечает аналитик.

Нефть усилила падение в рамках европейских торгов. Предыдущие шесть недель котировки завершали с приростом на ожиданиях подтверждения планов ОПЕК+ по контролю за добычей. Однако в дальнейшем внимание рынка начнет переключаться на далеко не самую благоприятную ситуацию в экономике Европы, "буксующий" Китай и перспективы дальнейшего повышения ставок ведущими центральными банками мира. Соответственно, на фоне технической перекупленности подобные ожидания не способствуют дальнейшему росту нефти, считает Кочетков.

Ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова отметила ралли акций НМТП, для которого нет фундаментальных причин.

В целом к логистическому и транспортному сектору России есть довольно большой интерес инвесторов на фоне перенаправления Россией транспортных потоков в южном и восточном направлениях. На прошлой неделе акции НМТП бурно росли вместе с акциями ПАО "Дальневосточное морское пароходство". Однако акции НМТП в понедельник продолжили активное ралли, так как бумаги выглядят более привлекательно, чем ДВМП: НМТП выплатил дивиденды за 2022 год (дивидендная доходность составила 7%), в то время как ДВМП дивидендов пока даже не рекомендовало. Не исключено, что рынок может ожидать объявления промежуточных дивидендов "Новороссийского морского торгового порта", полагает Мильчакова.

По оценке портфельного управляющего УК "Первая" Софии Кирсановой, рынки акций поддерживает продолжающийся отчетный период, а также ожидания промежуточных дивидендов от большинства эмитентов, включая тех, кто приостановил выплаты последние полтора года.

Американские фондовые рынки начали торговый день в "плюсе", индекс S&P 500 отыграл рубеж 4500 пунктов. Внимание инвесторов в ближайшее время будет сосредоточено на данных по потребительской инфляции в США за июль. Ожидается рост индекс потребительских цен до 3,3% г/г после июньского показателя в 3%. Всплеск инфляции может негативно отразиться на восходящей динамике американских рынков и развернуть индекс S&P 500 в коррекцию, считает эксперт.

Цены на нефть остаются вблизи годовых максимумов. При этом потенциал роста сохраняется на фоне ожиданий дополнительных стимулов китайской экономики, а также возможного завершения цикла повышения процентных ставок мировыми ЦБ, в том числе со стороны ФРС США.

В мире

В Азии в понедельник на рынках акций преобладала негативная динамика индексов (японский Nikkei 225 вырос на 0,2%, австралийский S&P/ASX 200 просел на 0,2%, южнокорейский Kospi снизился на 0,9%, китайский Shanghai Composite - на 0,6%, гонконгский Hang Seng не изменился), в Европе динамика смешанная (индекс DAX просел на 0,01%, FTSE и CAC 40 подросли на 0,6-0,9%), "плюсуют" США (индексы к 18:50 МСК выросли на 0,1-1% во главе с Dow).

Индекс опережающих показателей в Японии снизился в июне до 108,9 пункта со 109,1 пункта в мае, показали предварительные данные.

Объем промышленного производства в ФРГ в июне сократился на 1,5% по сравнению с предыдущим месяцем, сообщило Федеральное статистическое управление страны (Destatis). Эксперты, опрошенные Trading Economics, ожидали снижения показателя на 0,5%.

Во вторник выйдет отчет о внешней торговле Китая, в среду - данные о китайской инфляции, а в четверг - статистика о темпах роста потребительских цен в США.

Нефть

На нефтяном рынке цены в понедельник корректируются вниз с 4-месячных максимумов, достигнутых на ожиданиях скорого дефицита топлива на мировом рынке.

Стоимость октябрьских фьючерсов на Brent к 18:50 по московскому времени составила $85,49 за баррель (-0,9% и +1,3% в пятницу), сентябрьская цена WTI - $82,03 за баррель (-1% и +1,6% в пятницу).

За минувшую неделю Brent подорожала на 2,2%, WTI - на 2,8%, причем обе марки закрылись на максимумах с 12 апреля.

Саудовская Аравия в четверг объявила о продлении дополнительного добровольного сокращения добычи на 1 млн баррелей в сутки на сентябрь. Таким образом, фактический уровень нефтепроизводства в стране в следующем месяце ожидается на уровне 9 млн б/с.

Кроме того, Россия также продолжит добровольное сокращение в сентябре поставок на внешние рынки на 300 тыс. баррелей в сутки, сказал вице-премьер Александр Новак.

На бирже

Во "втором эшелоне" на Мосбирже снизились расписки Qiwi (-3,4%), "префы" "Мечела" (-3,1%), бумаги ПАО "ГАЗ" (-2,7%), GDR X5 Retail (-2,4%), Fix Price (-2,1%) Ros Agro (-1,9%).

Чистая прибыль ГК "Русагро", одного из ведущих агрохолдингов РФ, во втором квартале составила 7,8 млрд рублей против чистого убытка в 1,49 млрд рублей годом ранее, сообщает компания. Скорректированная EBITDA сократилась на 38%, до 8,5 млрд рублей с 13,6 млрд рублей, рентабельность по этому показателю снизилась до 14% с 21% годом ранее. Выручка оказалась меньше на 10%, упав до 59,2 млрд рублей с 65,7 млрд рублей год назад.

Чистая прибыль ПАО "Мосэнерго" (-0,5%) по МСФО в I полугодии 2023 г. сократилась на 44,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 6,88 млрд руб. Согласно отчету компании, EBITDA снизилась на 10,4%, до 22,18 млрд руб. Выручка составила 128,67 млрд руб. (+9,2%).

Выросли в понедельник акции "Камчатскэнерго" (+40,3% и +39,5% "префы"), "Якутскэнерго" (+38,6% и +25,6% "префы"), ПАО "ТНС Энерго" (+37,5%), ПАО "Пермэнергосбыт" (+34% и +18,3% "префы"), ПАО "Астраханьэнергосбыт" (+30,6%), ПАО "Мордовская энергосбытовая компания" (+26,4%).

Акции "Новороссийского морского торгового порта" подскочили на 25,9% (до 16,43 рубля) при рекордном объеме торгов - более 21,502 млрд рублей. С начала августа бумаги компании прибавили в цене 60%.

Подросли расписки "Эталона" (+4,5%) на фоне известий, что девелопер в I полугодии 2023 года увеличил продажи на 16% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года, до 34 млрд рублей. Объем реализованной недвижимости вырос на 28%, до 184,3 тыс. кв. м.

Акционеры ПАО "Дальневосточное морское пароходство" (+5,3%) (ДВМП, головная компания группы FESCO) на повторном годовом собрании 4 августа не приняли решение о выплате дивидендов за 2022 год, сообщила компания.

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 72,45 млрд рублей (из них 12,72 млрд рублей пришлось на обыкновенные бумаги Сбербанка, 6,76 млрд рублей на акции "ЛУКОЙЛа" и 4,312 млрд рублей - на акции "Газпрома").