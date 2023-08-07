Доллар поднялся выше 97 рублей впервые с 25 марта 2022 года

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - Доллар США и евро уверенно растут на Московской бирже в понедельник утром, обновляют максимальные отметки с марта 2022 года. Доллар поднялся выше 97 рублей впервые с 25 марта 2022 года, евро торгуется по направлению к 107 руб.

Курс доллара США составил 96,98 руб./$1 в 10:47 по московскому времени, что на 1,29 рубля выше уровня закрытия предыдущих торгов. Чуть ранее доллар рос до 97,0175 руб. Евро к этому времени стоил 106,52 руб./EUR1, подорожав на 91 копейку. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 1,12 рубля - до 101,27 руб.

"Доллар на Московской бирже продолжает свой уверенный рост, подкрепленный уменьшением предложения валюты на фоне ухудшения показателей внешнеторгового баланса. При этом дополнительное давление оказывает решение Минфина РФ перейти с 7 августа от продажи к покупке валюты в рамках бюджетного правила. Стоит заметить, что ключевое давление на рубль пришлось во второй половине дня после неожиданной коррекции индекса МосБиржи, ввиду чего не исключаем, что свою лепту внес отток капитала из страны. Мы опасаемся, что пара "доллар-рубль" в рамках недели может перейти в диапазон 97-98 руб./$1 ввиду отсутствия значимых факторов поддержки рублю. Надеемся, что сглаживать рост американской валюты будет благоприятная конъюнктура на нефтяном рынке", - отмечает главный аналитик Промсвязьбанка Егор Жильников.