Оператор аэропортов Fraport в 2023 году увеличил EBITDA на 17%

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - Германский оператор аэропортов Fraport AG в 2023 году увеличил прибыль до налоговых, процентных и амортизационных выплат (EBITDA) на 16,9% - до 1,204 млрд евро по сравнению с 1,03 млрд евро годом ранее, сообщается в отчетности.

Чистая прибыль взлетела в 2,6 раза и достигла 430,5 млн евро. Выручка выросла на 25,2% - до 4 млрд евро.

Компания в начале ноября давала прогноз, согласно которому по итогам прошлого года EBITDA и чистая прибыль будут находиться в диапазоне соответственно 1,04-1,2 млрд евро и 300-420 млн евро.

Аэропорт Франкфурта-на-Майне в 2023 году обслужил 59,355 млн пассажиров, что на 21,3% превысило показатель 2022 года. При этом объем грузовых перевозок и почтовых отправлений уменьшился на 5% - до 1,87 млн тонн.

В Греции, где Fraport управляет 14 воздушными гаванями, было зафиксировано повышение перевозок на 11,8% - до 33,87 млн пассажиров.

Аэропорт имени Йоже Пучника (Любляна, Словения) за год обслужил 1,27 млн пассажиров (рост на 30,9%), воздушная гавань Лимы (Перу) - 21,25 млн человек (повышение на 14,1%), турецкой Антальи - 35,74 млн человек (увеличение на 15%). Аэропорты Варны и Бургаса (Болгария) перевезли почти 3,69 млн человек (подъем на 17,9%).

Бразильскими воздушными гаванями в городах Форталеза и Порту-Алегри воспользовались соответственно 5,59 млн человек (снижение на 3,3%) и 7,49 млн человек (рост на 12,7%).

В 2024 году Fraport планирует получить EBITDA на уровне 1,26-1,36 млрд евро, чистую прибыль - 435-530 млн евро. Компания ожидает, что пассажиропоток аэропорта Франкфурта в этом году увеличится до 61-65 млн человек, в том числе благодаря увеличению перевозок в/из Китая.

Количество сотрудников компании на конец декабря составляло 18,06 тысячи человек, сократившись за год на 6%.

За последние 12 месяцев капитализация Fraport увеличилась на 12,6% (до 4,85 млрд евро), в то время как фондовый индекс DAX вырос на 18%.