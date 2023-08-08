Производитель электромобилей Li Auto во II квартале увеличил выручку в 3,3 раза

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - Китайский производитель электромобилей Li Auto завершил второй квартал с чистой прибылью на фоне роста выручки в 3,3 раза.

Как сообщается в пресс-релизе компании, чистая прибыль в апреле-июне 2023 года составила 2,29 млрд юаней ($318,3 млн) против чистого убытка в 618 млн юаней за аналогичный период прошлого года.

Выручка выросла до 28,65 млрд юаней с 8,73 млрд юаней. Компания поставила клиентам 86 533 электромобиля, что втрое превзошло показатель годом ранее.

Валовая рентабельность улучшилась до 21,8% по сравнению с 21,5% во втором квартале 2022 года и 20,4% в первом квартале текущего года.

В первом полугодии Li Auto продала больше электромобилей, чем по итогам всего 2022 года, отмечается в сообщении. В июле поставки составили рекордные 34 134 машины.

Компания планирует в третьем квартале поставить 100-103 тыс. электромобилей, при этом ожидается выручка в диапазоне 32,33-33,3 млрд юаней. Если прогноз оправдается, оба показателя примерно в три раза превысят результаты июля-сентября прошлого года.

Котировки акций Li Auto снизились на 3,7% по итогам торгов в Гонконге во вторник (отчетность была обнародована после закрытия рынка). ADR компании дешевеют на 1,6% в ходе предварительной сессии в Нью-Йорке.