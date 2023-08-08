Американским компаниям предстоит погасить $1,8 трлн долга в ближайшие два года

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - Объем корпоративных долговых обязательств в США, которые предстоит погасить в ближайшие два года, может достигать $1,8 трлн, говорится в исследовании команды экономистов Goldman Sachs под руководством Яна Хациуса.

При этом рост процентных ставок означает, что стоимость обслуживания долга для американских компаний увеличивается, отмечают эксперты. По их оценкам, в 2024 году расходы фирм на выплаты процентов по долгу вырастут на 2%, а в 2025-м - сразу на 5,5%.

Результаты исследования показывают, что в периоды возрастающей долговой нагрузки компании зачастую начинают сокращать капиталовложения и расходы на рабочую силу, что может привести к масштабным увольнениям.

"Мы выяснили, что на каждый доллар лишних процентных платежей фирмы сокращают капзатраты на 10 центов и затраты на рабочую силу на 20 центов, причем половина последнего пункта приходится на увольнения, половина - на снижение зарплат", - написали экономисты.

По оценке аналитиков Goldman, из-за роста затрат на обслуживание долга ежемесячный прирост числа рабочих мест в американской экономике в 2024 году сократится на 5 тыс., в 2025 году - на 10 тыс. В июле количество рабочих мест в экономике США увеличилось на 187 тыс.