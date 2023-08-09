Пошлина на экспорт пшеницы из РФ с 9 августа повышена на 8,7%, до 2 тыс. 916,1 руб. за т

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - Ставка пошлины на экспорт пшеницы с 9 августа составляет 2 тыс. 916,1 рубля за тонну против 2 тыс. 681,8 рубля неделей ранее, сообщает Минсельхоз РФ.

Таким образом, пошлина повышена на 8,7%.

На ячмень пошлина десятую неделю подряд остается нулевой. На кукурузу -выросла до 1 тыс. 758,7 рубля с 1 тыс. 596,7 рубля за тонну.

Ставки были рассчитаны исходя из индикативных цен: $231,5 за тонну на пшеницу ($230,5 неделей ранее), $171,2 - на ячмень ($170,8), $201,1 - на кукурузу ($200,9).

Новые ставки пошлин будут действовать по 15 августа включительно.

Как сообщалось, с июня 2023 года базовая цена для расчета экспортной пошлины на пшеницу повышена до 17 тыс. с 15 тыс. рублей за тонну, на ячмень и кукурузу - до 15,875 тыс. рублей с 13,875 тыс. рублей за тонну.

РФ со 2 июня 2021 года ввела механизм зернового демпфера, который предусматривает плавающие пошлины на экспорт пшеницы, кукурузы и ячменя и возврат полученных от них средств на субсидирование сельхозпроизводителей. Размер пошлин рассчитывается еженедельно на основе ценовых индикаторов, основанных на ценах экспортных контрактов, которые регистрируются на Московской бирже. С июля 2022 года ставки пошлины определяются в рублях. Пошлина составляет 70% от разницы между базовой и индикативной ценой.