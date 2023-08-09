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Сбербанк в июле увеличил розничные кредиты на 2,8%, корпоративные - на 3,6

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - Сбербанк в июле продолжил наращивать выдачи розничных кредитов: за месяц объем выданных физлицам ссуд вырос до 758 млрд рублей с 720 млрд рублей месяцем ранее, говорится в отчете банка по РСБУ.

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Розничный портфель банка за месяц вырос на 2,8% без учета секьюритизации ипотечных кредитов (с учетом - на 1,4%), с начала года - на 15,5%. Банк отмечает, что ключевым драйвером остается ипотека, на долю которой пришлось более половины выдач. Портфель жилищных кредитов превысил 8,6 трлн рублей, показав рост на 3% за месяц (без учета секьюритизации). Основной вклад в прирост портфеля вносит первичный рынок ипотеки на фоне улучшения предложений по льготным программам.

Портфель потребительских кредитов прибавил 1,8% за месяц, или 10,2% с начала года, и составил 3,8 трлн рублей. Портфель кредитных карт на конец июля превысил 1,3 трлн рублей, в июле рост портфеля ускорился до 4,5% с 2,7% месяцем ранее, а рост с начала года превысил 19%.

Корпоративный кредитный портфель вырос до 21,6 трлн рублей, показав рост на 3,6% в июле (+2,7% без учета валютной переоценки). С начала года портфель увеличился на 15% (+9,3% без учета валютной переоценки). За месяц корпоративным клиентам был выдан объем кредитов на сумму более 2 трлн рублей.

Доля просроченной задолженности в кредитном портфеле снизилась с 2,2% до 2,1%.

Средства физлиц в июле выросли на 2% (+1,6% без учета валютной переоценки) на фоне повышения доходности вкладов вслед за увеличением ключевой ставки и составили 20,3 трлн рублей. С начала года средства населения показали прирост на 10,6% (+8% без учета валютной переоценки).

Средства юрлиц выросли на 0,5% за июль (-0,8% без учета валютной переоценки) и на 8,7% с начала года (+2,9% без учета валютной переоценки), до 9,5 трлн рублей.

Сбербанк
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