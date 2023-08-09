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Аналитики "БКС МИ" ждут повышения ставки Банка России до 9-9,5% к концу 2023 года

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - Банк России может повысить ключевую ставку до 9-9,5% к концу 2023 года, полагают эксперты "БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ").

По их мнению, к более мягкой денежно-кредитной политике регулятор перейдет со второго полугодия 2024 года.

Изначально экономисты инвесткомпании ожидали, что Банк России будет сохранять относительную осторожность и ключевая ставка на конец 2023 года будет повышена лишь до 8%. Однако улучшение экономической ситуации и ускорение роста потребления на фоне увеличения бюджетных расходов заставили ЦБ повести себя более агрессивно. В результате в настоящее время ставка составляет 8,5%. Согласно обновленному прогнозу регулятора, средняя ставка должна находиться в диапазоне 7,9-8,3%, т.е. во втором полугодии 2023 года ставка может остаться без изменений или вырасти до 10%, отмечают эксперты.

"В ближайшие 3-5 месяцев мы, вероятно, будем наблюдать дальнейшее ускорение годовой инфляции по мере усиления влияния ослабления рубля. При этом июльское повышение ключевой ставки на 100 базисных пунктов и возможное дальнейшее монетарное ужесточение могут сдержать рост цен. Сочетание проинфляционных и дезинфляционных факторов приведет к несколько более высокой инфляции, чем мы прогнозировали в нашем июньском прогнозе: в 2023 году годовой показатель составит 6,11% (против 5,2% в предыдущем прогнозе). Однако в 2024 году ожидается возвращение инфляции к целевому уровню 4%, что будет обусловлено ужесточением денежно-кредитной политики", - говорится в обзоре "БКС МИ".

Экономисты повысили прогноз роста российского ВВП в 2023 году с 1% до 2,1%. "Более позитивный взгляд на российскую экономику связан с хорошими показателями в первом полугодии благодаря бюджетным стимулам, которые также благоприятно сказались на потребительском спросе. Однако начиная со второго полугодия 2023 года темпы роста российской экономики, вероятно, снизятся, примерно до 1,3% в 2024-2025 годах соответственно", - пишут они.

Банк России БКС МИ
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