В ЦБ заявили, что июльского повышения ставки может быть недостаточно

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - Июльского повышения ключевой ставки ЦБ РФ может быть недостаточно, для ее сохранения должны реализоваться дезинфляционные риски, которых сейчас не видно, заявил зампред Банка России Алексей Заботкин.

"Денежно-кредитная политика (ДКП) направлена на то, чтобы вернуть и стабилизировать инфляцию на целевом уровне 4% на долгосрочном горизонте. В конечном счете реализуется тот размер повышения ставки, который потребуется для решения этой задачи. А, исходя изо всех предпосылок, с большой долей вероятности потребуется более, чем одно лишь июльское повышение", - сообщил Заботкин в интервью "Известиям".

Он отметил, что нижняя граница прогноза диапазона ключевой ставки до конца года составляет 8,5%, то есть это предусматривает возможность неизменности ставки. "Но если исходить из предыдущего опыта коммуникации, если совет директоров в релизе допускает возможность повышения ставки на ближайших заседаниях, то есть вероятность, что это будет сделано уже на следующем", - отметил зампред.

Очередное заседание совета директоров ЦБ РФ по ключевой ставке пройдет 15 сентября 2023 года.

"Для того, чтобы в итоге ставка осталась неизменной, должны действительно реализоваться какие-то дезинфляционные риски, которые на текущий момент не наблюдаются", - заявил Заботкин.

Банк России 21 июля принял решение повысить ключевую ставку сразу на 100 базисных пунктов - до 8,5% годовых. ЦБ тогда отметил, что допускает возможность дальнейшего повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях для стабилизации инфляции вблизи 4% в 2024 году и далее.