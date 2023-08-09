Расходы Сбербанка на резервы в июле превысили 77 млрд рублей

На размер резервов существенно повлияло ослабление рубля

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - Расходы Сбербанка на резервы и переоценка кредитов, оцениваемых по справедливой стоимости, по РСБУ за семь месяцев 2023 года составили 422 млрд рублей, в том числе в июле - 77,1 млрд рублей, говорится в сообщении банка.

"В июле существенное влияние на размер созданных резервов оказало обесценение рубля", - отмечает кредитная организация.

Без учета влияния изменения валютных курсов стоимость риска за январь-июль 2023 года составила 1,4%. Сформированные резервы превышают просроченную задолженность в три раза.

В июне расходы на резервы и переоценка кредитов составляли 116,3 млрд рублей, в мае - 37,9 млрд рублей, в апреле - 64,9 млрд рублей.