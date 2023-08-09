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Polymetal надеется, что торги его бумагами на Мосбирже возобновятся до конца августа

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - Polymetal надеется, что торги бумагами компании на "Московской бирже", приостановленные на период редомициляции, возобновятся до конца августа, сообщил глава компании Виталий Несис в ходе телеконференции.

В понедельник Polymetal завершил редомициляцию с Джерси в Международный финансовый центр "Астана" (МФЦА) в Казахстане. Местом первичного листинга компании теперь является Биржа МФЦА (AIX). Торги на AIX пока тоже приостановлены, их возобновление вскоре ожидается.

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Торги акциями Polymetal на Лондонской фондовой бирже были приостановлены в начале августа и уже не возобновятся. В результате редомициляции акции компании перестали быть совместимы с электронными расчетами в рамках CREST, что привело к несоответствию требованиям листинга на LSE. Делистинг с Лондонской биржи ожидается 29 августа.

Polymetal - крупнейший в России производитель серебра и один из ведущих золотодобытчиков. Предприятия холдинга расположены в Магаданской и Свердловской областях, Хабаровском крае, в Якутии, на Чукотке и в Казахстане. Крупнейшим акционером является группа "ИСТ" Александра Несиса и партнеров (около 24%).

Polymetal Московская биржа
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