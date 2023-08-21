CEO Polymetal рассказал о претендентах на российские активы компании

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - Среди претендентов на российские активы Polymetal есть компании из России и Китая, в основном из горнорудного сектора, рассказал Financial Times глава Polymetal Виталий Несис.

До этого он объяснил, что Polymetal нужно, чтобы новый собственник российских активов гарантировал стабильность взаимоотношений между АГМК и Кызылом (сейчас концентрат с казахстанского Кызыла Polymetal перерабатывает на АГМК в России). С другой стороны, покупатель должен удовлетворить OFAC.

Polymetal в оптимистичном сценарии рассчитывает продать российские активы в течение 6 месяцев, говорил Несис, но срок ближе к реалистичному - 6-9 месяцев. Скидка от цены, надеется менеджмент, будет "разумной".

Polymetal - крупнейший в России производитель серебра и один из ведущих золотодобытчиков. Предприятия холдинга расположены в Магаданской и Свердловской областях, Хабаровском крае, в Якутии, на Чукотке и в Казахстане. Крупнейшим акционером является группа "ИСТ" Александра Несиса и партнеров (около 24%).