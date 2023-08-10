Уолл-стрит упала на корпоративных новостях и в преддверии отчета об инфляции

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Москва. 10 августа. INTERFAX.RU - Американские фондовые индексы завершили в минусе торги в среду, инвесторы оценивали корпоративные новости и ждали данных об инфляции в США за июль.

Министерство труда США обнародует отчет о потребительских ценах (индекс CPI) в четверг. Аналитики, опрошенные Trading Economics, прогнозируют ускорение инфляции в июле до 3,3% с июньских 3%, когда показатель упал до минимума с марта 2021 года.

Тем временем темпы роста потребительских цен без учета продуктов питания и энергоносителей (CPI Core), как ожидается, замедлились до 4,7% с 4,8%.

Данные об инфляции могут повлиять на решение Федеральной резервной системы (ФРС) относительно изменения ключевой процентной ставки. Впрочем, следующее заседание Федрезерва состоится в конце сентября, и до этого времени успеет выйти еще один отчет о потребительских ценах - за август.

Тем временем старший стратег StoneX Кэтрин Руни Вера не думает, что сегодняшний отчет станет серьезным катализатором для рынка.

"Рынок прежде всего следит за тем, сумеет ли Федрезерв достичь так называемой "мягкой посадки", то есть обеспечить замедление экономики в том, что касается инфляционного давления, к целевым 2%, при этом не вызвав сокращение экономики", - сказала она.

Цена бумаг Twilio Inc. увеличилась на 2,2% после того, как разработчик облачных платформ и сервисов сообщил о росте выручки на 10% в прошлом квартале и улучшил годовой прогноз операционной прибыли.

Капитализация Wendy's Co. понизилась на 2%. Сеть ресторанов быстрого питания отчиталась о лучшей, чем ожидалось, скорректированной прибыли за минувший квартал, однако её выручка недотянула до прогнозов рынка.

Американский издатель видеоигр Take-Two Interactive Software в первом квартале 2024 финансового года увеличил чистый убыток вдвое и ухудшил годовой прогноз, из-за чего котировки бумаг компании опустились на 0,5%. Однако падение сдержала новость о том, что компания в ближайшее время выпустит продолжение самой успешной видеоигры Grand Theft Auto.

Капитализация разработчика онлайн-платформы видеоигр Roblox упала на 22%, поскольку во втором квартале компания зафиксировала чистый убыток в $283 млн - в 1,6 раза больше, чем годом ранее.

Акции Lyft Inc. подешевели на 10%, хотя американский сервис заказа такси сократил чистый убыток во втором квартале 2023 года более чем в три раза, увеличив выручку на 3%.

Стоимость бумаг Rivian снизилась также на 10% несмотря на то, что производитель электромобилей во втором квартале сократил чистый убыток на 30%, а также улучшил прогноз производства на 2023 год.

Акции WeWork Inc. рухнули на 39%. Руководство коворкинговой компании заявило о наличии серьезных рисков закрытия бизнеса на фоне убытков и значительных расходов.

Dow Jones Industrial Average по итогам торгов снизился на 0,54% и составил 35123,36 пункта. Лидерами падения в индексе выступили акции Salesforce Inc., подешевевшие на 2,7%.

Значение Standard & Poor's 500 уменьшилось на 0,7% - до 4467,71 пункта.

Nasdaq Composite упал на 1,17% и составил 13722,02 пункта.