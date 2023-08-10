Акции Распадской упали на 3% после рекомендаций СД не выплачивать дивиденды за I полугодие

Москва. 10 августа. INTERFAX.RU - Акции "Распадской" утром в четверг на Мосбирже скорректировались вниз на 3% после известий, что совет директоров компании не рекомендовал выплачивать дивиденды за I полугодие 2023 года из-за сокращения чистой прибыли вдвое.

На Мосбирже к 10:26 акции "Распадской" подешевели до 365,55 рубля (-3,1%).

ПАО "Распадская" сократила в первом полугодии 2023 года чистую прибыль по МСФО до $314 млн по сравнению с $662 млн годом ранее. EBITDA упала на 59%, до $432 млн ($1,054 млрд в первом полугодии 2022 года). Выручка угольной компании упала почти на треть, до $1,226 млрд против $1,691 млрд годом ранее.

"В условиях сохраняющейся высокой волатильности на основных рынках сбыта, геополитической ситуации и существующих ограничений, а также с учетом планов по развитию бизнеса и полученного в отчетном периоде финансового результата совет директоров считает, что выплата дивидендов по итогам первого полугодия 2023 года не послужит лучшим интересам компании и ее акционеров", - заявил президент ООО "Распадская угольная компания" Илья Широкоброд.