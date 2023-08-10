Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:36

Акции Распадской упали на 3% после рекомендаций СД не выплачивать дивиденды за I полугодие

Москва. 10 августа. INTERFAX.RU - Акции "Распадской" утром в четверг на Мосбирже скорректировались вниз на 3% после известий, что совет директоров компании не рекомендовал выплачивать дивиденды за I полугодие 2023 года из-за сокращения чистой прибыли вдвое.

На Мосбирже к 10:26 акции "Распадской" подешевели до 365,55 рубля (-3,1%).

ПАО "Распадская" сократила в первом полугодии 2023 года чистую прибыль по МСФО до $314 млн по сравнению с $662 млн годом ранее. EBITDA упала на 59%, до $432 млн ($1,054 млрд в первом полугодии 2022 года). Выручка угольной компании упала почти на треть, до $1,226 млрд против $1,691 млрд годом ранее.

"В условиях сохраняющейся высокой волатильности на основных рынках сбыта, геополитической ситуации и существующих ограничений, а также с учетом планов по развитию бизнеса и полученного в отчетном периоде финансового результата совет директоров считает, что выплата дивидендов по итогам первого полугодия 2023 года не послужит лучшим интересам компании и ее акционеров", - заявил президент ООО "Распадская угольная компания" Илья Широкоброд.

Распадская Московская биржа
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

ФАС разрешила структуре Kismet Capital Group купить Zarina и еще три сети

Угроза забастовки на СПГ-заводах Австралии взвинтила цены на газ до $450 за тыс. кубометров

Уолл-стрит упала на корпоративных новостях и в преддверии отчета об инфляции

Уолл-стрит упала на корпоративных новостях и в преддверии отчета об инфляции

Цены на нефть ускорили рост на данных о запасах топлива в США

Цены на нефть ускорили рост на данных о запасах топлива в США

Доллар поднялся выше 98 рублей впервые с 25 марта 2022 года

Путин подписал указ об исполнении валютных госгарантий в рублях

Путин подписал указ об исполнении валютных госгарантий в рублях

Глобальные страховые требования в связи со стихийными бедствиями достигли $50 млрд

Глобальные страховые требования в связи со стихийными бедствиями достигли $50 млрд
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });