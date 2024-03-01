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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:13

Совет директоров "Распадской" рекомендовал не платить дивиденды за 2023 год

Москва. 1 марта. INTERFAX.RU - Совет директоров "Распадской" рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2023 год.

"С учетом высокой волатильности на рынках сбыта, геополитической ситуации, а также принимая во внимание полученный в отчетном периоде финансовый результат, совет директоров считает, что выплата дивидендов по итогам 2023 года не послужит интересам общества и его акционеров", - говорится в сообщении "Распадской".

"Распадская" не выплачивала дивиденды начиная с финальных за 2021 год.

Контролирующим акционером "Распадской" является Evraz. Роман Абрамович (на конец 2021 года владел 28,64% Evraz) находится в санкционных списках Великобритании и ЕС, Evraz включен в британский санкционный лист. Под ограничения также попали партнер Абрамовича Евгений Швидлер, основатели Evraz Александр Абрамов и Александр Фролов.

Александр Абрамов Evraz Александр Фролов Евгений Швидлер Распадская Роман Абрамович
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