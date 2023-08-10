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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:36

Минстрой предупредил о подорожании в России стройматериалов и оборудования

Это произойдет из-за падения курса рубля

Москва. 10 августа. INTERFAX.RU - Повышение курса иностранной валюты повлияет на стоимость строительных материалов и оборудования в России, заявил телеканалу "Россия 24" глава Минстроя Ирек Файзуллин.

"Разные объекты. Они сейчас внимательно смотрятся, и оценивается их изменения стоимости в сторону увеличения в связи с изменением курса. Конечно, какое-то удорожание будет. Это и оборудование то, которое завозится, это и техника, это технологическое оборудование, звук, свет, какие-то виды медицинского оборудования. (...) Пока общая оценка не проведена. Мы в этом направлении работаем вместе с заказчиками и другими министерствами", - сказал министр.

Он уточнил, что в строительстве используется около 95% отечественных материалов. Что касается стоимости "квадрата", то, по словам министра, "сильных перекосов" не будет.

9 августа курс евро превысил 107 рублей впервые с марта 2022 года, а доллар США приблизился к 98 рублям.

Ирек Файзуллин Минстрой
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