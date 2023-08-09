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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:07

Курс евро поднялся выше 107 рублей

Курс евро поднялся выше 107 рублей
Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - Евро и доллар США активно укрепляются на Московской бирже в среду утром. Евро поднялся выше 107 рублей впервые с 25 марта 2022 года, доллар торгуется по направлению к 98 рублям.

Курс евро составил 107,0575 руб./EUR1 в 10:48 по Москве, что на 60 копеек выше уровня закрытия предыдущих торгов. Доллар США к этому времени стоил 97,42 руб./$1, подорожав на 32 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 44,6 копейки - до 101,76 руб.

"Инвесторы переживают еще одну волну ослабления рубля. В данном случае технические факторы не работают, отдельный вес имеют фундаментальные аспекты. Они остаются без изменений: недостаток предложения валюты на площадке при прежнем активном спросе вынуждает рубль падать", - отмечает старший трейдер УК "Альфа-Капитал" Владислав Силаев.

Московская биржа
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