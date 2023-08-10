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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:23

Henkel в I полугодии увеличила продажи на 4,9% и улучшила прогноз на 2023 год

Москва. 10 августа. INTERFAX.RU - Германская Henkel AG в первом полугодии 2023 года зафиксировала органический рост продаж на 4,9% и повысила годовые прогнозы.

Как сообщается в пресс-релизе компании, в номинальном выражении выручка в январе-июне повысилась на 0,1%, до 10,93 млрд евро.

Скорректированная прибыль до налоговых и процентных выплат (EBIT) увеличилась на 7,6%, до 1,25 млрд евро. Скорректированная прибыль в расчете на акцию составила 2,13 евро, увеличившись на 14,4% без учета колебаний валютных курсов.

В Европе в первом полугодии продажи выросли на 2,4% в органическом выражении, в Северной Америке - на 3,8%. В Африке и на Ближнем Востоке продажи взлетели на 25,7%, в Латинской Америке - на 13,2%. Тем временем в Азиатско-Тихоокеанском регионе показатель сократился на 2,7%.

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Бизнес-подразделение Adhesive Technologies (клеи и технологии) в январе-июне продемонстрировало органический рост продаж на 4,7%, Consumer Brands (потребительские товары) - на 5,7%.

Согласно новому прогнозу Henkel, органический рост продаж в 2023 году составит 2,5-4,5%, а не 1-3%, как ожидалось ранее. Рост скорректированной прибыли в расчете на акцию ожидается в диапазоне от 5% до 20%, тогда как ранее прогнозировалось, что динамика показателя составит от минус 10% до плюс 10%.

В апреле Henkel закрыла сделку по продаже российского бизнеса. Активы были проданы консорциуму местных инвесторов за 54 млрд рублей.

Котировки акций компании в ходе торгов в четверг поднимаются на 0,9%. Капитализация с начала текущего года выросла на 4,4%, до 28,2 млрд евро, тогда как фондовый индекс DAX за этот период прибавил 14,6%.

Henkel
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