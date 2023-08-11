Банк "Ак Барс" в I полугодии получил 625 млн рублей чистой прибыли по РСБУ

Москва. 11 августа. INTERFAX.RU - В I полугодии 2023 года банк "Ак Барс" получил чистую прибыль по РСБУ в размере 624,5 млн рублей, говорится в отчетности кредитной организации. Данные за аналогичный период 2022 года банк не раскрывал.

Расходы банка на создание резервов под возможные потери и ожидаемые кредитные убытки в январе-июне текущего года составили 13,5 млрд рублей. Чистый процентный доход до создания резерва - 13 млрд рублей, отрицательная процентная маржа после резерва - 489 млн рублей.

Активы банка с начала года увеличились на 10,5% и достигли 896,4 млрд рублей на 30 июня. В том числе чистая ссудная задолженность возросла на 20,3%, до 570,4 млрд рублей.

Объем привлеченных средств клиентов вырос на 8,8%, до 779,4 млрд рублей. Собственные средства увеличились на 9,3%, до 83,8 млрд рублей.

Банк "Ак Барс" по итогам первого полугодия 2023 года занял 20-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА". Деятельность банка контролирует правительство Татарстана с участием менеджмента АО "Связьинвестнефтехим".