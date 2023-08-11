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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:23

Банк России может смягчать валютные ограничения только на взаимной основе

Москва. 11 августа. INTERFAX.RU - Действующие сейчас ограничения на движение капитала носят преимущественно неэкономический и двусторонний характер, их дальнейшее смягчение возможно только на взаимной основе, говорится в проекте Основных направлений единой государственной денежно-кредитной политики на 2024-2026 годы на сайте ЦБ.

Свободное трансграничное движение капитала было ограничено в 2022 году с целью предотвращения реализации рисков для финансовой стабильности в условиях блокировки валютных счетов Банка России и введения санкций. По мере снижения рисков введенные ограничения смягчались.

Эти меры, как отмечает ЦБ, являются исключительно инструментом политики по поддержанию финансовой стабильности. Их временное использование для этих целей совместимо со стратегией таргетирования инфляции и режимом плавающего валютного курса.

"Однако сохранение в течение продолжительного времени масштабных прямых ограничений на свободу движения капитала может иметь негативные долгосрочные последствия для экономики, потенциала ее роста", - подчеркивает Банк России.

ЦБ напомнил, что для поддержания финансовой стабильности он может проводить операции на валютном рынке. С учетом блокировки части валютных счетов Банка России проведение этих операций возможно в доступных валютах - в юане.

Курс рубля в условиях действия валютных ограничений определяется в большей степени балансом спроса импортеров на иностранную валюту и предложения иностранной валюты со стороны экспортеров, отмечает ЦБ. "По мере адаптации экономики к введенным внешним санкциям влияние потоков капитала на динамику курса увеличивается. Однако оно остается менее значительным, чем раньше", - подчеркивает регулятор.

Банк России
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