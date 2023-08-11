"Ростелеком" ищет замену Veb Ventures, вышедшему из проекта TEA NEXT

Москва. 11 августа. INTERFAX.RU - ПАО "Ростелеком" ведет переговоры с банками о продаже 49,99% в ООО "Атлас", реализующем проект строительства магистральной волоконно-оптической линии связи (ВОЛС) TEA NEXT ("Транзит Европа - Азия нового поколения"), сообщил журналистам президент "Ростелекома" Михаил Осеевский.

Ранее 49,99% в ООО "Атлас" принадлежало венчурному фонду Veb Ventures. Однако, по данным ЕГРЮЛ, фонд 10 июля вышел из СП, созданного с "Ростелекомом" на базе "Атласа" в 2021 году. Сейчас 99,98% ООО "Атлас" принадлежит "дочке" "Ростелекома" - АО "Вестелком", миноритарием с 0,02% является Владимир Корягин.

"Мы ведем переговоры с банками. Когда и если они приведут нас к новому партнерству, мы об этом расскажем", - сказал Осеевский в кулуарах форума "Цифровая эволюция". Он уточнил, что речь идет о пакете, ранее принадлежавшем Veb Ventures. Отвечая на вопрос, с каким количеством банков идут переговоры, он сказал: "Парочка есть".

Он отметил, что у компании не установлен какой-либо дедлайн по переговорам, острой необходимости в привлечении партнера в проект нет. "У нас нет проблем с финансированием, поэтому это вопрос только структурирования", - сказал президент "Ростелекома".

По его словам, текущая ситуация с поставками оборудования не отразились на реализации проекта.

"Особенность этого проекта состоит в том, что мы нашим западным партнерам предлагаем волокно в аренду, и они сами ставят свое оборудование, и в этом его (проекта - ИФ) отличие от другого. Потому что тема такая чувствительная: все хотят иметь гарантии безопасности, надежности. Поэтому он (проект - ИФ) по-прежнему остается привлекательным", - сказал топ-менеджер.

"Потребность в передаче трафика из Европы в Азию существует. Появился новый проект - подводный кабель вокруг Аляски, который должен пройти через северную часть Америки. Там 17 тысяч км, большое расстояние, у нас короче почти в 2 раза. Поэтому спрос на эту услугу, мы уверены, будет, поэтому строим дальше. Но наш путь все равно самый короткий", - добавил Осеевский.

"Ростелеком" приступил к реализации проекта TEA NEXT летом 2020 года, создав операционную компанию "Атлас" и начав в 2021 году стройку первого этапа ВОЛС.

В декабре 2021 года было объявлено о создании СП "Ростелекома" и Veb Ventures на базе "Атласа" на паритетной основе. Стороны заявляли о планах инвестировать в капитал "Атласа" примерно по 6 млрд рублей. Общий объем инвестиций в проект TEA NEXT тогда оценивался на уровне $650 млн до 2025 года. Часть вложений планировалось обеспечить уставным капиталом СП, другую - заемным финансированием банковского синдиката во главе с "ВЭБ.РФ".

В декабре 2022 года было завершено строительство первой очереди проекта. Первый участок магистрали протяженностью около 560 км построен между Псковской и Тверской областями. В 2023 году планировалось начать строительство участка Торжок - Екатеринбург - граница РФ-Монголия.

Планируется, что ВОЛС TEA NEXT соединит западные и восточные границы России с привязками к крупнейшим городам страны (таким, как Владивосток) и выходами на границы Россия-Монголия, Россия-Китай и береговую станцию подводных линий связи в Находке.