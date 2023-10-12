Альфа-банк стал партнером "Ростелекома" по проекту ВОЛС TEA NEXT

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - Партнером ПАО "Ростелеком" по проекту создания новой Трансевразийской волоконно-оптической линии связи (ВОЛС) TEA NEXT стал Альфа-банк. Банк получил право приобрести 49,99% ООО "Атлас", которое является оператором проекта, говорится в пресс-релизе "Ростелекома".

Финансовые параметры сделки стороны не раскрывают.

С декабря 2021 года "Ростелеком" развивал проект TEA NEXT совместно с Veb Ventures, у которого было 49,99% "Атласа". Фонд вышел из СП в июле 2023 года, в результате чего структура "Ростелекома" - АО "Вестелком" - консолидировала 99,98% "Атласа".

Еще 0,02% "Атласа" принадлежит гендиректору ООО Александру Ратушному (до сентября 2023 этим пакетом владел Владимир Корягин).

В августе глава "Ростелекома" Михаил Осеевский говорил, что компания ведет переговоры с банками о вхождении в проект TEA NEXT. По его словам, речь идет именно о пакете, ранее принадлежавшем Veb Ventures.

"Ростелеком" приступил к реализации проекта TEA NEXT летом 2020 года, создав операционную компанию "Атлас", и начал в 2021 году стройку первого этапа ВОЛС. "Ростелеком" и Veb Ventures развивали СП на паритетной основе. Стороны заявляли о планах инвестировать в капитал "Атласа" примерно по 6 млрд рублей. Общий объем инвестиций в проект TEA NEXT тогда оценивался на уровне $650 млн до 2025 года.

Общая площадь российского сегмента Трансевразийской ВОЛС составит около 11 тысяч км, она соединит западные и восточные рубежи России с привязками к крупнейшим городам страны, и выходами на границы Россия - Монголия, Россия - Китай и береговую станцию подводных линий связи в Находке.

В перспективе ВОЛС TEA NEXT планируется продлить до основных точек обмена трафиком в Азиатском регионе и Европе.

Особенностью проекта является то, что зарубежные партнеры смогут арендовать волокно и разместить собственное оборудование на усилительных пунктах вдоль маршрута новой ВОЛС.

В конце 2022 года было завершено строительство первой очереди проекта. Первый участок магистрали протяженностью около 560 км построен между Псковской и Тверской областями. В 2023 году планировалось начать строительство участка Торжок - Екатеринбург - граница РФ-Монголия.

Проект предполагает, что в I квартале 2024 года в эксплуатацию будет запущена магистраль общей протяженностью около 1,4 тысяч км (она соединит Москву и Петербург и продлится до границы России с Латвией). До конца 2025 года планируется достроить магистраль до Монголии и Китая, а в 2026 году - обеспечить полную готовность всей наземной части ВОЛС на территории России.

Параллельно будет обеспечиваться необходимая инфраструктура для международных продлений линий.