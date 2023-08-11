Индия в I полугодии увеличила импорт нефти на 17,2%
Москва. 11 августа. INTERFAX.RU - Индия в январе-июне импортировала 130,4 млн тонн нефти, что на 17,2% больше, чем за аналогичный период 2022 года, сообщило Министерство торговли страны.
В июне импорт составил 18,888 млн тонн нефти. В мае страна закупила 22,081 млн тонн. Таким образом, снижение импорта месяц к месяцу составило 14,5%. По отношению к июню 2022 года поставки сократились на 5,3%.
Тройка основных поставщиков на протяжении 13 месяцев (с июня 2022 года) не меняется: Россия поставила 7,618 млн тонн (-14,7% к маю, рост в 2,4 раза к июню-2022), Ирак - 3,846 млн тонн (-4,7% м/м и -29,7% к июню-2022), Саудовская Аравия - 2,485 млн тонн (-8% м/м и -18,5% к июню-2022).
Импорт в Индию (тонны)
|Страна/регион
|июнь 2023
|январь-июнь 2023
|РОССИЯ
|7 618 341,95
|44 541 321,78
|ИРАК
|3 846 463,77
|25 242 057,79
|САУДОВСКАЯ АРАВИЯ
|2 485 332,77
|20 119 054,14
|США
|913 517,53
|6 658 875,31
|ОАЭ
|707 266,00
|7 458 071,79
|МАЛАЙЗИЯ
|556 279,62
|1 465 838,52
|АНГОЛА
|537 569,84
|2 223 930,05
|МЕКСИКА
|425 290,56
|2 346 181,78
|ЭКВАДОР
|393 202,12
|957 252,82
|КАТАР
|320 711,46
|1 665 658,60
|КОНГО
|255 975,95
|532 031,66
|КУВЕЙТ
|200 768,00
|4 981 271,41
|КОРЕЯ
|192 450,18
|1 631 801,54
|ГРЕЦИЯ
|180 198,72
|2 168 366,84
|ТУРЦИЯ
|95 236,07
|1 180 752,16
|БРАЗИЛИЯ
|92 872,00
|1 264 707,31
|ЕГИПЕТ
|66 907,61
|694 931,81
|Итого
|18 888 384,16
|130 402 828,74