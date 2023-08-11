Индия в I полугодии увеличила импорт нефти на 17,2%

Москва. 11 августа. INTERFAX.RU - Индия в январе-июне импортировала 130,4 млн тонн нефти, что на 17,2% больше, чем за аналогичный период 2022 года, сообщило Министерство торговли страны.

В июне импорт составил 18,888 млн тонн нефти. В мае страна закупила 22,081 млн тонн. Таким образом, снижение импорта месяц к месяцу составило 14,5%. По отношению к июню 2022 года поставки сократились на 5,3%.