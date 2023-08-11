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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:23

Индия в I полугодии увеличила импорт нефти на 17,2%

Москва. 11 августа. INTERFAX.RU - Индия в январе-июне импортировала 130,4 млн тонн нефти, что на 17,2% больше, чем за аналогичный период 2022 года, сообщило Министерство торговли страны.

В июне импорт составил 18,888 млн тонн нефти. В мае страна закупила 22,081 млн тонн. Таким образом, снижение импорта месяц к месяцу составило 14,5%. По отношению к июню 2022 года поставки сократились на 5,3%.

Тройка основных поставщиков на протяжении 13 месяцев (с июня 2022 года) не меняется: Россия поставила 7,618 млн тонн (-14,7% к маю, рост в 2,4 раза к июню-2022), Ирак - 3,846 млн тонн (-4,7% м/м и -29,7% к июню-2022), Саудовская Аравия - 2,485 млн тонн (-8% м/м и -18,5% к июню-2022).

Импорт в Индию (тонны)

Страна/регион июнь 2023 январь-июнь 2023
РОССИЯ 7 618 341,95 44 541 321,78
ИРАК 3 846 463,77 25 242 057,79
САУДОВСКАЯ АРАВИЯ 2 485 332,77 20 119 054,14
США 913 517,53 6 658 875,31
ОАЭ 707 266,00 7 458 071,79
МАЛАЙЗИЯ 556 279,62 1 465 838,52
АНГОЛА 537 569,84 2 223 930,05
МЕКСИКА 425 290,56 2 346 181,78
ЭКВАДОР 393 202,12 957 252,82
КАТАР 320 711,46 1 665 658,60
КОНГО 255 975,95 532 031,66
КУВЕЙТ 200 768,00 4 981 271,41
КОРЕЯ 192 450,18 1 631 801,54
ГРЕЦИЯ 180 198,72 2 168 366,84
ТУРЦИЯ 95 236,07 1 180 752,16
БРАЗИЛИЯ 92 872,00 1 264 707,31
ЕГИПЕТ 66 907,61 694 931,81
Итого 18 888 384,16 130 402 828,74

Индия Саудовская Аравия Ирак
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