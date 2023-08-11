Банк России обнулил лимит для годового аукциона репо

Использование этого долгосрочного инструмента завершается

Москва. 11 августа. INTERFAX.RU - Банк России установил нулевой лимит для годового аукциона репо, который должен был состояться в понедельник, 14 августа, следует из материалов на сайте регулятора.

Зампред ЦБ Алексей Заботкин на пресс-конференции 11 августа объяснил, отвечая на вопрос журналиста, что этим завершается постепенный процесс сворачивания инструментов долгосрочного репо, которые были задействованы в 2020 году и потом повторно в конце 2022 года.

Первый аукцион годового репо был проведен в июне 2020 года, на нем банки привлекли 5,1 млрд рублей при лимите 400 млрд рублей, три последующих аукциона не состоялись из-за отсутствия спроса. Затем на октябрьском аукционе банки привлекли 20 млрд рублей, после чего лимит годового аукциона был снижен до 100 млрд рублей для ноябрьского аукциона 2020 года и с тех пор не менялся.

Впервые лимит аукциона был полностью выбран спустя более года - в начале января 2022 года. Только начиная с сентябрьского аукциона 2022 года 100-миллиардный лимит начал выбираться на всех аукционах, он выбирался на 11 аукционах подряд вплоть до июльского 2023 года.

В арсенале долгосрочных операций репо ЦБ остается месячное репо, спрос банков на этот инструмент более устойчив. В июле лимит для аукциона месячного репо был снижен до 100 млрд рублей.

С уровня 100 млрд рублей лимит был повышен в ноябре 2022 года до 1,5 трлн рублей. Увеличение предложения ликвидности со стороны регулятора в ноябре произошло на фоне активизации размещения Минфином ОФЗ (за три аукционных дня в конце октября и начале ноября было привлечено 394,5 млрд рублей, в 2,6 раза больше объявленного квартального плана размещений гособлигаций в 150 млрд рублей). До конца 2022 года финансовое ведомство обеспечило высокий спрос со стороны инвесторов предложением облигаций с плавающей ставкой и разместило за квартал бумаги на 3,143 трлн рублей, превысив план квартала в 21 раз.

Тогда глава Минфина Антон Силуанов заявил, что Минфин будет использовать ОФЗ как основной инструмент для покрытия разрывов между доходами и расходами бюджета, пока это позволяет рынок. Рекордные привлечения средств на рынке госзаимствований позволили Минфину в начале 2023 года производить авансовое ускоренное финансирование расходов.

ЦБ сохранил 1,5-триллионный лимит для декабрьского и январского аукционов месячного репо, после чего началось постепенное его снижение до 1 трлн рублей на аукционах в феврале и марте, 900 млрд рублей в апреле, 600 млрд рублей в марте и 300 млрд рублей в июне.

Ситуация на рынке в конце 2022 года напомнила ситуацию конца 2020 года. Тогда также ЦБ повысил лимит для аукционов месячного репо до 1,5 трлн рублей и сохранял его до конца марта 2021 года. Одновременно Минфин на фоне высокого дефицита бюджета из-за COVID-19 резко с сентября увеличил объем размещения ОФЗ на аукционах, пользуясь высоким спросом со стороны крупнейших российских банков. Тогда в октябре-ноябре были размещены бумаги на 2,3 трлн рублей.

Зампред ЦБ Алексей Заботкин, комментируя ситуацию осенью 2020 года, отмечал, что деньги, которые Минфин привлекает через ОФЗ, довольно быстро возвращаются обратно в банковскую систему и экономику в форме расходов.

"Безусловно, есть некоторое несовпадение этих графиков. Традиционно государственные инвестиционные расходы в большей степени оплачиваются в последние недели года, и какие-то колебания краткосрочные в структурном профиците ликвидности в связи с этим могут происходить в ближайшие два-три месяца. Но какого-то устойчивого и долгосрочного последствия для структурного баланса ликвидности в банковском секторе от этих операций точно не будет, ровно потому, что эти деньги возвращаются в экономику", - говорил он.