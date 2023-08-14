Аналитики Goldman ждут начало снижения ставки ФРС с июня 2024 года

Москва. 14 августа. INTERFAX.RU - Федеральная резервная система США начнет постепенное снижение базовой процентной ставки в конце июня 2024 года, прогнозируют эксперты Goldman Sachs Group Inc.

Они полагают, что ФРС сохранит ставку на текущем уровне 5,25-5,5% годовых на заседании в сентябре. К ноябрю ФРС, как ожидается, поймет, что базовая инфляция в США замедлилась в достаточной мере и что в дальнейшем повышении ставки нет необходимости.

Федрезерв начнет снижение ставки во втором квартале 2024 года и будет уменьшать ее на 25 базисных пунктов (б.п.) в квартал, прогнозируют в Goldman.

Эксперты инвестбанка отмечают, что сама по себе нормализация денежно-кредитной политики не является мотивацией для ФРС в данный момент. В связи с этим они видят серьезный риск того, что американский ЦБ приступит к снижению ставки позже, чем они прогнозируют в настоящее время.

"Мы ожидаем, что со временем ставка ФРС стабилизируется на уровне 3-3,25%", - отмечают они.