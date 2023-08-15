Глава ФРБ Миннеаполиса считает инфляцию в США все еще слишком высокой

Москва. 15 августа. INTERFAX.RU - Инфляция в США замедляется, но все еще остается слишком высокой, заявил на мероприятии глава Федерального резервного банка (ФРБ) Миннеаполиса Нил Кашкари. Об этом сообщает MarketWatch.

"Вопрос, который меня волнует, заключается в том, достаточно ли мы сделали, чтобы вернуть инфляцию к целевому показателю Федеральной резервной системы в 2% или нам нужно сделать больше, - сказал он. - Инфляция замедляется. Мы добились прогресса и хорошего. Я доволен этим. Но она все еще слишком высока".

Темпы роста потребительских цен в США в июле ускорились до 3,2% в годовом выражении по сравнению с 3% в июне.

Глава ФРБ Миннеаполиса в 2023 году имеет право голоса в Федеральном комитете по операциям на открытом рынке (FOMC).

Федрезерв в июле поднял базовую процентную ставку на 25 базисных пунктов - до 5,25-5,5%, что является максимумом за 22 года. Судя по котировкам фьючерсов на уровень ставки, трейдеры ждут ее сохранения на прежнем уровне по итогам сентябрьского заседания FOMC.