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Глава ФРБ Миннеаполиса считает инфляцию в США все еще слишком высокой

Москва. 15 августа. INTERFAX.RU - Инфляция в США замедляется, но все еще остается слишком высокой, заявил на мероприятии глава Федерального резервного банка (ФРБ) Миннеаполиса Нил Кашкари. Об этом сообщает MarketWatch.

"Вопрос, который меня волнует, заключается в том, достаточно ли мы сделали, чтобы вернуть инфляцию к целевому показателю Федеральной резервной системы в 2% или нам нужно сделать больше, - сказал он. - Инфляция замедляется. Мы добились прогресса и хорошего. Я доволен этим. Но она все еще слишком высока".

Темпы роста потребительских цен в США в июле ускорились до 3,2% в годовом выражении по сравнению с 3% в июне.

Глава ФРБ Миннеаполиса в 2023 году имеет право голоса в Федеральном комитете по операциям на открытом рынке (FOMC).

Федрезерв в июле поднял базовую процентную ставку на 25 базисных пунктов - до 5,25-5,5%, что является максимумом за 22 года. Судя по котировкам фьючерсов на уровень ставки, трейдеры ждут ее сохранения на прежнем уровне по итогам сентябрьского заседания FOMC.

США Нил Кашкари ФРБ Миннеаполиса ФРС
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