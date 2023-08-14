FCF АЛРОСА за I полугодие снизился на 35%, до 19,6 млрд рублей

Москва. 14 августа. INTERFAX.RU - Свободный денежный поток "АЛРОСА" за первое полугодие 2023 года сократился на 35% к данным годичной давности, составив 19,6 млрд рублей, говорится в материалах компании для аналитиков, с которыми ознакомился "Интерфакс" (факт их отправки подтвердили "Интерфаксу" два получателя этих данных).

Динамика объясняется снижением рентабельности и прочих доходов в связи с отсутствием операций по обязательной продаже валюты при росте инвестиций в оборотный капитал и росте капзатрат.

Капитальные затраты за 6 месяцев этого года выросли на 39% г/г, до 24,3 млрд рублей в основном за счет повышения затрат на техническое перевооружение и поддержание основных фондов (в т.ч. Мирнинско-Нюрбинский, Удачнинский и Айхальский ГОКи).

"АЛРОСА" в опубликованной сокращенной консолидированной отчетности по МСФО не раскрыла показатели EBITDA, free cash flow и чистого долга.

Денежный поток "АЛРОСА" от операционной деятельности за первое полугодие 2023 г. составил 43,9 млрд руб., снизившись на 8%, за счет падения рентабельности и роста инвестиций в оборотный капитал, говорится в материалах.

Оборотный капитал вырос на 24,4 млрд рублей, в том числе за счет увеличения запасов руды и песков, роста расходов на ГСМ и прочее.

Чистый долг "АЛРОСА" опустился до минус 5,6 млрд руб., net debt/EBITDA - минус 0,05х.