Поиск
Реклама"ООО Самолет-Недвижимость МСК"

Преемник российских активов Baker Hughes изучит возможность IPO через два года

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Нефтесервисная компания "Технологии ОФС", ставшая преемницей российских активов Baker Hughes, рассмотрит возможность первичного размещения акций на фондовом рынке через два года, когда будут завершены текущие инвестпроекты, сообщил в интервью "Интерфаксу" президент компании Давид Гаджимирзаев.

Отвечая на вопрос о возможности привлечения капитала путем IPO, он сказал: "IPO - это та тема, над которой мы думаем, но на данный момент решили отказаться, поскольку в текущих реалиях наш фондовый рынок нестабилен, а также фактически стал локален. Но в перспективе, как любой большой компании, которая развивается, становится более горизонтально-интегрированной, разносторонней, нам это интересно".

"Выход на IPO - процедура непростая и долгая. На данный момент наша основная задача - запустить три наших новых производственных площадки. Как только мы это сделаем, я думаю, мы вернемся к обсуждению вопроса", - сказал Гаджимирзаев.

"Технологии ОФС" - российская нефтесервисная компания, объединяющая предприятия в 11 регионах, в том числе Тюменский завод нефтепромыслового оборудования. Ранее эти активы принадлежали американской Baker Hughes, которая в конце 2022 года продала их команде, входившей в ее российский топ-менеджмент.

Baker Hughes Давид Гаджимирзаев Технологии ОФС
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Весь внешнеторговый профицит РФ в июле сформировался в валютах дружественных государств

Весь внешнеторговый профицит РФ в июле сформировался в валютах дружественных государств

Аналитики Citi прогнозируют снижение цены Brent в 2025 году в среднем до $60 за баррель

ЦБ предложил через субсидии сделать выход на IPO/SPO не менее привлекательным, чем кредит

ЦБ предложил через субсидии сделать выход на IPO/SPO не менее привлекательным, чем кредит

Калининградский бизнес попросил увеличить время продажи алкоголя в рознице

Moody's может снизить кредитный рейтинг Boeing до "мусорного" из-за забастовки

Moody's может снизить кредитный рейтинг Boeing до "мусорного" из-за забастовки

Альфа-банк стал владельцем 73% в юрлице бизнес-издания RB.RU

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });