Преемник российских активов Baker Hughes изучит возможность IPO через два года

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Нефтесервисная компания "Технологии ОФС", ставшая преемницей российских активов Baker Hughes, рассмотрит возможность первичного размещения акций на фондовом рынке через два года, когда будут завершены текущие инвестпроекты, сообщил в интервью "Интерфаксу" президент компании Давид Гаджимирзаев.

Отвечая на вопрос о возможности привлечения капитала путем IPO, он сказал: "IPO - это та тема, над которой мы думаем, но на данный момент решили отказаться, поскольку в текущих реалиях наш фондовый рынок нестабилен, а также фактически стал локален. Но в перспективе, как любой большой компании, которая развивается, становится более горизонтально-интегрированной, разносторонней, нам это интересно".

"Выход на IPO - процедура непростая и долгая. На данный момент наша основная задача - запустить три наших новых производственных площадки. Как только мы это сделаем, я думаю, мы вернемся к обсуждению вопроса", - сказал Гаджимирзаев.

"Технологии ОФС" - российская нефтесервисная компания, объединяющая предприятия в 11 регионах, в том числе Тюменский завод нефтепромыслового оборудования. Ранее эти активы принадлежали американской Baker Hughes, которая в конце 2022 года продала их команде, входившей в ее российский топ-менеджмент.